Francesco Carrer/ Voce incatevole a soli12 annu (Italia’s Got Talent)

13 anni appena, ma Francesco Carrer ha già dimostrato di essere un professionista del mondo della musica. Orgogliosi tutti i concittadini, che in questi giorni hanno fatto parlare i siti locali per sostenere il piccolo cantante ad Italia’s Got Talent. La finale si terrà oggi, venerdì 6 marzo 2020, e Carrer potrebbe riuscire a battere la concorrenza. Originario di Campobernardo, nel Trevigiano, Francesco è riuscito a far vibrare le corde del cuore di Francesca Pellegrini durante la sua prima esibizione. La campionessa infatti ha scelto di schiacciare il Golden Buzzer, senza alcuna esitazione. “Quando Federica ha premuto il Golden ho sentito come dei brividi, un tuffo al cuore, veramente una bellissima sensazione”, dice il cantante a Oggi Treviso, “è stato un momento che non dimenticherò mai”. Francesco infatti ammira la Pellegrini per la determinazione che ha messo in luce grazie alla sua fiorente carriera. Ottenere la sua approvazione è stato importante anche per questo motivo. “Ho iniziato a cantare da quando avevo nove anni”, svela ancora, “mi divertivo a riprendermi con l’iPad nella mia cameretta, mentre cantavo le canzoni di Giorgia”. Per sua fortuna la famiglia lo ha sempre supportato in questa sua passione, la nonna per prima. Non è un mistero: la Pellegrini si è commossa ancora di più quando la nonnina è salita sul palco per raggiungere Francesco al termine del suo debutto. Clicca qui per rivedere il video di Francesco Carrer.

FRANCESCO CARRER FINALISTA A ITALIA’S GOT TALENT

Francesco Carrer è speciale e normale allo stesso tempo. Ormai il ragazzino è diventato noto per la vittoria parziale ottenuta a Italia’s Got Talent, ma nella vita di tutti i giorni la sua esistenza scorre come quella di tanti coetanei. “La mattina vado a scuola e il pomeriggio mi dedico molto allo studio”, rivela a Oggi Treviso, “ogni giorno mi prendo del tempo per allenarmi con il canto”. Anche se non nega che la sua vita è stata stravolta da quando ha conosciuto Massimo Guidi, vocal coach e suo agente artistico. “Mi sta facendo crescere molto e non smetterò mai di ringraziarlo per tutto quello che fa per me”, aggiunge. Dopo tutto in passato, Carrer è riuscito ad esibirsi al Festival Show al fianco di tanti nomi importanti del panorama musicale italiano, riuscendo a vincere diversi concorsi. Nel suo cuore però uno spazio speciale lo occupa lo spettacolo che il Geona Calcio ha realizzato al Teatro Carlo Felice, dove il giovane cantante è stato ospite con Luna Melis, Camille Cabaltera, Alfa e gli Autogol. Progetti per il futuro? Francesco punta tutto sul suo primo inedito, in cui verrà coinvolta una grande produzione artistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA