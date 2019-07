Francesco Cassardo, alpinista ferito in Pakistan/ L’appello “Aiutateci, sta morendo!”

Dallo scorso sabato, l’alpinista italiano Francesco Cassardo, è bloccato in Pakistan e gravemente ferito dopo una caduta di 500 metri sul Gasherbrum VII. L’uomo si trova insieme al collega Cala Cimenti, a 6300 metri di altezza. Nel pomeriggio di ieri, come riferisce Corriere della Sera, Cassardo è precipitato ma fortunatamente Cala, che si trovava in quel momento più in giù, è fortunatamente riuscito a raggiungerlo e prestargli i primi soccorsi, ma le condizioni dell’uomo risultano gravi. I due alpinisti hanno trascorso insieme l’intera notte ma le difficoltà non sono certamente mancate, come confermato nelle passate ore sulla pagina Facebook di Cala: “È stata una notte lunghissima, non abbiamo mai smesso di lavorare per poter mobilitare i soccorsi per il recupero di Francesco”. “I medici con cui sono in contatto ci hanno dato il supporto necessario affinché Cala riuscisse ad aiutarlo a passare questa notte nel migliore dei modi”, si legge ancora. Le condizioni di Francesco sono definite “gravi ma stazionarie”, sebbene sia “vigile e lucido”. Essendo medico, spiega la pagina Facebook, è in grado di valutare le sue condizioni e fornire importanti indicazioni sul da farsi.

FRANCESCO CASSARDO ALPINISTA FERITO IN PAKISTAN: ATTESA PER I SOCCORSI

Era atteso per questa mattina l’elicottero che avrebbe dovuto soccorrere l’alpinista ferito in Pakistan ma all’alba di oggi non è giunto nessuno nonostante le continue richieste e l’impegno della famiglia ad accollarsi tutte le spese dell’intervento. ” Il volo di soccorso ha subito ritardi a causa di alcuni problemi burocratici risolti grazie all’intervento dell’ambasciata italiana in Pakistan, alla famiglia di Francesco e al coordinamento di Da Polenza. A complicare ulteriormente la situazione un’altra operazione di soccorso ed evacuazione su K2 e Broad Peak, dove sono attualmente impegnati i mezzi aerei”, fa sapere la pagina di Cala. Intanto i familiari di Francesco Cassardo, nello specifico il fratello Stefano, ha rivolto un messaggio al ministro Moavero: “Signor ministro, la prego mi aiuti. Ci aiuti. Mio fratello sta morendo. Siamo arrivati al limite. Se non si alzerà presto un elicottero morirà. Ogni minuto perso è una probabilità in meno di salvarsi per Francesco. Finora ogni intervento del nostro ambasciatore non ha sbloccato la situazione. Chiedo a lei, signor ministro, di fare qualcosa, qualsiasi cosa, per provare a salvarlo”. Nel pomeriggio di oggi, spiega l’Ansa, i due alpinisti sono stati raggiunti da colleghi partiti in mattinata dal campo base del Gasherbrum VII. Gli elicotteri, invece, si spera possano arrivare domani mattina o anche prima, in quanto le condizioni di Cassardo, seppur vigile, risultano gravi.

