Francesco, chi è il figlio di Antonello Venditti/ “Odiato la musica perché…”

Il figlio di Antonello Venditti e quel rapporto complicato con la musica: “Portava papà lontano da me”

Francesco è il figlio del celebre cantante romano Antonello Venditti e della regista e doppiatrice Simona Izzo. Dai genitori ha ereditato l’intraprendenza artistica, non a caso ha presto seguito le orme della mamma per farsi strada nel mondo del cinema. Nonostante la giovane età, Francesco è papà di quattro figli, ovvero Alice e Tommaso – frutto della storia d’amore con Alexandra La Capria – e Leonardo e Mia, arrivati dalla relazione con la compagna Cristina. Tempo fa fece discutere un’intervista in cui il figlio di Venditti raccontò le difficoltà vissute durante l’adolescenza, quando soffriva per la mancanza del papà impegnato in giro per l’Italia per lavoro.

“La musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me e l’ho odiata. Poi con le sue canzoni sono stato in grado di capirlo e di conoscerlo” – ha detto l’attore parlando del rapporto con il padre a Oggi è un altro giorno. Molto più conflittuale il rapporto con mamma Simona Izzo, a cui però vuole un gran bene: “lei è l’essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che lei ha sempre dato consigli non richiesti, che a volte un figlio percepisce come giudizi, per questo io evito di avere lo stesso atteggiamento con i miei di figli. Però le voglio molto bene”.

Francesco Venditti, un’infanzia felice ma difficile: “Mi sentivo un po’ nomade…”

A proposito dei genitori Francesco ha spiegato quali sono stati i momenti più difficili nel rapporto con loro e soprattutto come è riuscito a superarli. “Negli anni da loro mi sono difeso con l’analisi, che mi ha aiutato per capirli e mi ha avvicinato a me stesso. Ricordo che la cosa che mi faceva soffrire era l’essere un po’ nomade, avere un armadio da mamma, uno da papà uno dai nonni”. Il figlio di Venditti e Simona Izzo ha poi parlato della prima figlia Alice, rivelando al pubblico un aspetto molto personale: “Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto che invece si stava innamorando della sua amica. E dopo un po’ si è aperta ed era proprio così. Perché l’amore è amore…”. Proprio come cantava Antonello.

