Francesco Chimirri è morto a Crotone, ucciso da un poliziotto, che ha sparato ben tre volte con una pistola d’ordinanza. L’uomo, secondo quanto emerso, sarebbe stato a bordo di un’auto inseguita proprio dall’agente dopo un sorpasso azzardato. Così, una volta fermi, sarebbe cominciata tra i due una lite che ha portato poi alla morte dell’uomo, un pizzaiolo e tiktoker di successo. La versione ufficiale è che sarebbe stato proprio l’uomo poi morto, insieme ad altre persone presenti, a picchiare il poliziotto: parole che vengono smentite da un testimone, che ne ha parlato a Mattino 4 in diretta tv.

“Gli opinionisti si stanno accanendo su Francesco Chimirri. Io ho visto che il poliziotto ha preso il manganello e glielo ha tirato in testa. Lui ha reagito. Ho visto l’agente che gli sparava e io me ne sono andato. Io mi trovavo qui” ha spiegato il giovane, che avrebbe visto dal vivo l’accaduto. Secondo il racconto dell’uomo, il poliziotto è arrivato e ha cominciato a picchiare Chimirri, fino a quando questo non ha reagito e così il militare ha sparato.

Francesco Chimirri, il testimone della morte: “Ha tirato fuori il manganello e glielo ha dato in testa”

Il testimone della morte di Francesco Chimirri, che ha ribaltato la versione ufficiale spiegando di aver visto altro a Crotone, ha raccontato ancora a Mattino 4: “Lui non si è presentato come poliziotto, è arrivato e ha tirato fuori il manganello e glielo ha dato in testa. Secondo me non si conoscevano ma si vedeva che il poliziotto l’aveva seguito”. Il giovane, ancora, su invito della redazione di Mattino 4 a raccontare l’accaduto alle forze dell’ordine per fornire la propria versione dei fatti, ha spiegato: “Io ho visto tutto dal vivo, ero qui. Ancora non l’ho spiegato a nessuno perché nessuno mi ha chiamato, sto parlando con voi per la prima volta”.