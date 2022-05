Francesco Chiofalo choc “Mi hanno truffato e rubato 10 mila euro”/ “Sono un cogli*ne”

Francesco Chiofalo vittima di una truffa

“Oggi sono arrabbiato, incazz*to nero.” Inizia così la serie di stories pubblicate su Instagram da Francesco Chiofalo in cui l’ex pupo annuncia di essere stato truffato. “Sono stato vittima di una truffa e mi hanno truffato 10.000 €. Sono stato veramente un cogli*ne, veramente stupido.” tuona il fidanzato di Drusilla Gucci, raccontando poi i dettagli della truffa. Francesco svela di essere stato contattato dal numero della banca con la quale ha un conto online: “Il tizio al telefono mi dice che stavano tentando di hackerare il mio conto e dovevo sbrigarmi perché me lo potevano bloccare da un momento a un altro. Sul conto avevo 10.000 €.”

Francesco Chiofalo "Drusilla Gucci non mi vuole vedere"/ "Rispetto la sua decisione…"

Inizia così una pratica fatta di email con link da cliccare, sms con codici da riferire alla persona al telefono di cui Francesco si è fidato, in quanto già telefonato in precedenza proprio da quel numero.

Francesco Chiofalo truffato: “Mi hanno svuotato il conto”

“Io come uno sce*o mi sono fidato – ha annunciato Francesco Chiofalo che è dunque cascato nella truffa – Praticamente mi hanno svuotato il conto. Glielo dico subito al tizio al telefono e mi riattacca il telefono in faccia. E lì capisco che mi hanno truffato 10.000 euro”. Pur cercando di correre ai ripari, Chiofalo conclude dicendo che sarà del tutto impossibile recuperare i soldi rubati: “Ho chiamato N26: praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente incazz*to nero.” ha concluso su Instagram.

Chiofalo e Drusilla ancora in crisi/ Lui disperato "Furiosa per il bacio a Valentina"

LEGGI ANCHE:

Chiofalo, malattia e intervento al cervello/ Il tumore rimosso: "Ho pensato di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA