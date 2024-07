Francesco Chiofalo, la ex Drusilla Gucci rompe il silenzio/ La frecciata: “Bravo a fare la vittima”

In questi giorni non si parla d’altro che della separazione ufficiale tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Lui, ex concorrente di Temptation Island, allora fidanzato con Selvaggia Roma, lei, famosissima ereditiera del casato Gucci. È stato proprio Chiofalo a dare la triste notizia ai fan qualche giorno fa e lo ha fatto in una storia su Instagram in cui piangeva, ma adesso a parlare è lei, e non sembra affatto tranquilla dopo quanto successo. Infatti, poche ore fa ha lanciato una frecciata gigantesca all’ex Francesco Chiofalo. I due si erano conosciuti nel 2021 in un viaggio in Turchia, ma la loro relazione non è mai stata rose e fiori.

Si sono lasciati più volte e anche ai tempi lo avevano comunicato a tutti sui social, come loro abitudine. Una delle crisi più grandi era avvenuta durante il programma de La Pupa e il secchione, dove lui flirtava in modo molto palese con la pornoattrice Malena, cosa che aveva dato inizio a discordie potentissime. Poi la fine vera e propria. Francesco Chiofalo ha comunicato ai fan proprio due giorni fa che lui e Drusilla non torneranno mai più insieme. Il motivo? Secondo quanto ha dichiarato sarebbero successe cose gravissime, a suo dire per colpa di lei. Sempre ai suoi followers, ha ammesso di non avere voglia di raccontare tutto ora, ma che non esclude che nel futuro condividerà anche in pubblico i diversi retroscena.

Drusilla Gucci nera con Francesco Chiofalo: “Lui ha commesso errori su errori”

Drusilla Gucci dal canto suo non è rimasta in silenzio. Dopo la condivisione dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo, l’ereditiera ha voluto mettere in chiaro le cose, spiegando sempre sui social tramite una storia di Instagram di essere stupita delle parole di lui, lasciando intendere che l’ex avrebbe commesso “errori su errori” anche piuttosto gravi. “L’importante nella vita è autoconvincersi”, scrive – “Lui è sempre stato un maestro a fare la vittima, si sa“. Già due anni fa, quando Francesco Chiofalo aveva partecipato al famoso programma La pupa e il secchione, lei lo aveva ricattato, promettendogli di “mettere un freno ai loro rapporti fisici” dopo l’invaghimento con Malena (vero nome Filomena Mastromarino), e la famosa notte passata con lei che fece andare su tutte le furie Drusilla Gucci che guardava il programma da casa.

Una storia complicatissima e una fine poco pacifica quella tra i due, dopo un periodo decisamente turbolento anche sotto il punto di vista della salute: Francesco Chiofalo, infatti, è reduce da alcune operazioni per il cambio dei suoi connotati fisici, interventi che avevano preoccupato anche Drusilla Gucci qualche settimana fa. Una tra queste, la trasformazione del colore dei suoi occhi, che da castani sono diventati azzurro cielo, cosa che ha comportato conseguenze importanti sulla sua vista. Oggi, però, sembra tutto sotto controllo e l’ex fidanzato di Temptation Island pare essere solo concentrato a superare l’amore finito con l’ereditiera Drusilla Gucci.











