Francesco Chiofalo choc su Antonella Fiordelisi/ “Nelle liti aveva sempre torto e…”

Francesco Chiofalo smentisce Antonella Fiordelisi: “A Daniele avrei stretto la mano”

Dopo la lite con Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi ha lasciato intendere che se Francesco Chiofalo fosse stato presente lo avrebbe “ribaltato”. A smentire questa dichiarazioni ci ha pensato lo stesso Lenticchio, che sui social ha dichiarato: “Lei dice che se io stavo lì con questo Daniele Dal Moro avrei fatto tipo rissa e l’attaccavo al muro. Io gli avrei stretto la mano e gli avrei detto “bravo” perché l’ha rimessa al suo posto ma non so lei a cosa si riferisse”.

Francesco Chiofalo: "Edoardo impedito a letto"/ "Antonella lo pigliava per il cul*"

Francesco Chiofalo svela poi un dettaglio di quando stava insieme alla schermista: “Pure nel nostro privato quando stavamo insieme quegli anni, quando lei litigava con una terza persona io non ho mai potuto prendere le sue parti perché aveva sempre torto nel 90% dei casi anzi a volte dovevo chiedere scusa io a questa persona al nome suo.” Dunque, Lenticchio sembra non essere affatto dalla parte della sua ex fidanzata questa volta.

Francesco Chiofalo: "Matrimonio con Drusilla Gucci? È prematuro"/ "Non accettato dalla sua famiglia? Falso!"

Francesco Chiofalo: “Antonella vuole far capire che sono violento”

Il chiarimento di Francesco Chiofalo sui social continua con lo sfogo del volto televisivo, contro la sua ex Antonella Fiordelisi. Ricollegandosi alle dichiarazioni della schermista su Daniele Dal Moro, Lenticchio dichiara irritato: “Quale sarebbe il risultato di questo ragionamento? Che Francesco è violento. Peccato che io nella mia vita non abbia mai fatto male ad una mosca. Non c’è una persona in tutta Italia che può dire che io gli ho messo le mani addosso. Non ho mai messo le mani addosso a una persona in tutta la mia vita, mai avuta una denuncia di aggressione, ho la fedina penale pulita come uno stagno d’acqua.”

Francesco Chiofalo avverte ancora Edoardo/ "Antonella sta con te per convenienza"

Francesco Chiofalo aggiunge visibilmente incredulo: “Più volte la gente ha provato a strumentalizzare il mio aspetto che non è da bravo ragazzo… rivedendo il video lei fa riferimento ad un amico e credo che FC faccia riferimento a Fabrizio Corona. Per fortuna che non è riferito a me ma se lo fosse… se le piace pensare questo, mi dispiace per lei ma non è così.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA