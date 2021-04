Francesco Chiofalo “Con Antonella Fiordelisi è finita”/ “Mi voleva sottomesso a lei!”

“Ci state chiedendo da tanto se stiamo ancora insieme o no, io penso che sia arrivato il momento di far chiarezza. Mi dispiace molto dirlo ma io e Antonella ci siamo lasciati.” Così, in una serie di storie pubblicate su Instagram, Francesco Chiofalo ha annunciato la fine della sua relazione di due anni con Antonella Fiordelisi. “Non è una crisi. È una cosa definitiva. Le nostre strade si sono divise. Ci siamo lasciati non per un motivo in particolare, è finito l’amore. Ha spinto più lei, io magari non avrei avuto la forza di farlo. Ma quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza”, ha poi spiegato. Ulteriori dettagli di questa rottura sono poi arrivati qualche ora dopo in diretta su RTL 102.5 News, dove Chiofalo ha rilasciato nuove dichiarazioni al giornalista Francesco Fredella.

Francesco Chiofalo, nuovo intervento chirurgico/ “Cambierò connotati, non mi piaccio”

Francesco Chiofalo: “La relazione con Antonella si è trasformata, mi voleva sottomesso a lei”

Francesco Chiofalo ha spiegato allora che Antonella “Mi ha detto che voleva una pausa di riflessione, poi non si è fatta sentire più e leggo poi su una storia su Instagram che ci siamo lasciati! – e ha aggiunto – Poi, dalle storie che fa sembra che abbia risentimento nei miei confronti, ma sei tu che mia hai lasciato!” Su RTL 102.5 News ha poi chiarito che “Non siamo in cattivi rapporti. – ammettendo inoltre – Quando non l’ho più sentita per due-tre giorni mi sono sentito meglio, devo essere sincero!” Nessun tradimento ha portato a questa rottura definitiva, Chiofalo ha tenuto a precisare che “Il tradimento è successo nelle prime due settimane di rapporto! Lei lo ha scoperto un anno dopo. Lei mi ha perdonato perché non era niente di grave!” Così ha concluso, accusando la Fiordelisi: “Sono stanco di stare con una persona con la quale, per stare bene, devo essere sottomesso. Lei ci ha preso gusto dopo che le ho chiesto in ginocchio quella volta per il tradimento e la nostra relazione si è trasformata che dovevo essere sottomesso a lei!”

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo/ Dalle accuse choc a Selvaggia Roma al maialino della FiordelisiSelvaggia Roma Vs Francesco Chiofalo/ "Mio padre? Situazione delicata! Solo io so..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA