Francesco Chiofalo “Drusilla Gucci? Pausa di riflessione”/ “M’ha bloccato sui social”

Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con Drusilla Gucci, che negli ultimi tempi non sta vivendo un periodo troppo lieto, per usare un eufemismo. L’ha fatto ai microfoni di Rtl 102.5 News nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities” condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda oggi, martedì 21 marzo 2023. L’ex concorrente de “La Pupa e il Secchione show” ha parlato di una “forte crisi. Abbiamo 30 anni e le cose, dopo due anni, non vanno più bene. O si fa un passo in avanti o indietro”.

Per poi aggiungere: “Siamo due persone molto diverse per modo di vivere e pensare, ma ci compensiamo. Non è mai stato un grande problema. Se ci siamo lasciati? Non lo so, non ci sentiamo. Siamo in pausa di riflessione”. Francesco Chiofalo avrebbe provato a telefonare a Drusilla Gucci un po’ di volte, ma lei “deve riflettere. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi. Vorrei tornare insieme a lei, ma le cose si fanno in due. Queste pause di riflessione a cosa servono? Lancio un appello a Drusilla: mi ha bloccato su Instagram, riproviamoci per due mesi almeno. Vediamo le cose come vanno…”.

FRANCESCO CHIOFALO E LA ROTTURA CON DRUSILLA GUCCI: “LEI NON SI FIDA DI ME”

A “Trends&Celebrities” Francesco Chiofalo ha sottolineato successivamente che la rottura con Drusilla Gucci è stata generata dalla gelosia. In buona sostanza, “lei non si fida di me. Prima non era così gelosa di tanti colleghi e personaggi televisivi. Lo è di qualche ragazza in particolare, che non posso sentire, ma io – come sapete – ho un’agenzia di fotografia e social media. Lavoro con molti influencer, lei fa finta di non capirlo”.

Da single Francesco Chiofalo lavora di più, come ha ammesso lui stesso, precisando che quella con Antonella Fiordelisi “è stata una storia di qualche tempo fa. Tra me e lei era una cosa a livello mentale, non rientra nei miei gusti e quindi non siamo andati avanti”. Un rimpianto dell’influencer è legato ai suoi tatuaggi: “In tv mi avevano promesso un reality, ce l’avevo quasi fatta e mi hanno detto di no perché troppo muscoloso e tatuato. Ci sono rimasto molto male, mi sono sentito discriminato”.

