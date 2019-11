Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi fidanzati/ Lui piange disperato, lei…

FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI SONO TORNATI INSIEME

Piange disperato Lenticchio commosso di annunciare al mondo che “Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi” sono tornati insieme. Alcuni pensano che i due abbiano ormai cavalcato abbastanza a lungo l’onda del gossip relativa alla loro rottura, altri ancora li trovano finalmente bellissimi, fatto sta che la coppia non ha potuto far altro che confermare il loro ritorno dopo le ultime voci e segnalazioni. Francesco Chiofalo è andato molto spesso a Salerno in questi mesi per cercare di recuperare il suo rapporto con Antonella ma se i primi tempi tornava indietro con un niente di fatto, adesso sembrava che le cose fossero cambiate. In molti li hanno visti passeggiare per Salerno, altri ancora hanno avuto modo di beccarli in una caffetteria o in pizzeria, e tutto lasciava pensare che il momento dell’annuncio ufficiale fosse vicino e così è stato. Poco fa proprio Francesco Chiofalo ha postato una serie di storie in cui si dice commosso per quello che sta succedendo piangendo come un bambino e chiedendo una carezza alla sua amata Antonella Fiordelisi.

FRANCESCO CHIOFALO PIANGE NELLE STORIE ANNUNCIANDO IL RITORNO CON ANTONELLA

Francesco Chiofalo ha scritto: “Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città … ho capito gli errori fatti…giuro non lo farò mai più…mi hai dato questa seconda opportunità e non sbaglierò mai più …. ti amo amore mio sei la cosa più importante della mia vita”. Lui nelle storie mostra il momento in cui sta per condividere la foto con l’annuncio ufficiale e poi si scioglie in lacrime ma lei non le manda di certo a dire e, pur confermando il perdono, avvisa subito il suo fidanzato: “Stai attento che ti spezzo le gambe”. La foto ha fatto già il giro del web ma i commenti si stanno già sprecando tra chi è convinto che la loro sia solo voglia di un’altra copertina e chi, invece, li trova belli insieme.

