Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi / Sabrina Ghio durissima: “Morti di fama”

Sabrina Ghio è stata intervistata da Lorella Boccia a Rivelo. Tra una chiacchiera e l’altra, dopo aver parlato della piccola Penelope e della storia finita con il suo ex, l’ex concorrente di Amici si lascia sfuggire dei commenti durissimi su Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. “Sono dei morti di fama”, ha detto senza freni sulla lingua. Poi spiega il perché della sua uscita: “Sono due personaggi che mi stupiscono: come fanno a piangere con un filtro”. Insomma, le sue parole sono durissime ma si accodano ad una serie di critiche già mosse da parte di altri personaggi dello spettacolo nei confronti degli ex concorrenti di Temptation Island.

Sabrina Ghio e le critiche su Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

“Alcune persone ci marciano, tipo quella coppi, non li citiamo per niente perché secondo me sono veramente dei morti di fama”, esordisce così Sabrina Ghio quando con Lorella Boccia si parla di quelle persone che fanno di tutto per avere del pubblico sui social. Poi, spronata dalla conduttrice, spiega meglio: “Quelli che hanno un pelo sullo stomaco così. Non li sto accusando, sto semplicemente parlando ad alta voce… mi stupisco del fatto che… io non mi metterei mai… ma come cazzarola si fa a piangere con un filtro? Quello è essere mercenari!”. Il suo riferimento è relativo a diversi episodi in cui Chiofalo e la sua ex si sono attaccati sui social, arrivando a piangere usando addirittura dei filtri nelle loro stories.

