Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati/ “Mi ha detto di andare via…”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci al capolinea: “E’ convinta che io sia un farfallone…”

L’attualità sentimentale di Francesco Chiofalo, stando alle ultime notizie di gossip, sarebbe tutt’altro che rose e fiori. L’ex volto di Temptation Island sarebbe alle prese con la sofferta rottura con Drusilla Gucci con la quale era legato dal 2021. I due pare si fossero conosciuti durante un viaggio ad Istanbul e dopo poche settimane l’amicizia è mutata in un sentimento ancora più forte. La relazione è stata nel tempo documentata soprattutto sui social, mettendo in evidenza una certa stabilità.

Da alcune settimane però, aleggia la notizia di una rottura definitiva tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, teoria confermata anche dal diretto interessato nel corso di un intervento ad RTL 102.5 News. “E’ convinta che io sia un farfallone… Credo tra noi sia finita. Ci siamo sentiti la scorsa settimana, ma non c’è stato alcun verso di farle capire che vorrei tornare con lei“. L’ex concorrente di Temptation Island non nasconde dunque tutta la sua sofferenza nel constatare la netta chiusura della sua ormai ex fidanzata Drusilla Gucci.

“Voglio tornare con lei… Ho fondato da 10 anni uno studio fotografico e la mia agenzia va avanti, lei lo sa. Ma continua ad essere gelosa, perché?”. Continua così il discorso di Francesco Chiofalo ad RTL 102.5 News, che quasi sembra non voler gettare la spugna rispetto ai recenti rifiuti di Drusilla Gucci. Nel prosieguo del suo intervento in radio, ammette però la durezza delle sensazioni del momento. “Quando una donna mi lascia vado in depressione: ho avuto spesso relazioni lunghe, quando mi mollano all’improvviso sto davvero male. Alla mia età sogno un futuro e una famiglia, ma fino ad ora nulla“.

Francesco Chiofalo, a dispetto delle sue speranze ambizioni sentimentali, ha svelato di aver tentato anche un contatto diretto con Drusilla Gucci per trovare la pace. Il tentativo però si è rivelato vano: “Sono andato alla sua tenuta, tre giorni fa, a Firenze. Sono arrivato lì fuori e mi ha detto di andare via“. Dal racconto dell’ex volto di Temptation Island non sembrano proprio esserci margini di un ritorno, a suo dire anche per via delle opinioni contrastanti delle amiche. “Sono visto dalle sue amiche come se fossi una specie di lebbroso, ce l’hanno con me: sono un energumeno, faccio una brutta impressione all’apparenza. Molte donne mi vogliono solo per un’avventura a letto e basta“.











