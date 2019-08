Francesco Chiofalo “Er Faina si è venduto”/ A Temptation Island Vip per due spicci…

Attacco social da parte dell’ex tentatore e concorrente di Temptation Island nip, Francesco Chiofalo, nei confronti di Damiano “Er Faina”. Quest’ultimo, personaggio nato sul tubo e sui social, famoso per le sue opinioni a volte controcorrente su argomenti d’attualità, esternate rigorosamente in romanesco doc, è stato accusato dal primo di essersi venduto per andare in televisione. Er Faina, infatti, sarà uno dei concorrenti dell’edizione vip di Temptation Island, in programma su Canale 5 il prossimo autunno, con la conduzione di Alessia Marcuzzi dopo che Simona Ventura è tornata in Rai (The Voice). “Per quattro spicci e un po’ di TV s’è venduto lui e pure la ragazza”, l’attacco diretto di Chiofalo al collega, attraverso alcune storie su Instagram. “Probabilmente venderebbe sua madre per quattro followers”, ha proseguito l’ex tentatore, operato pochi mesi fa al cervello.

FRANCESCO CHIOFALO VS ER FAINA

Le accuse del muscoloso romano, che al termine del suo Temptation Island si lasciò con Selvaggia Roma, hanno trovato numerosi consensi da parte dei seguaci, ma secondo i maligni non è da escludere che lo stesso ci sia rimasto un po’ male, magari sperando di partecipare lui all’edizione vip dell’isola delle tentazioni, vista la fama acquisita negli ultimi tempi. Er Faina non ha ancora replicato a Chiofalo, ma si è “giustificato” così in merito alla partecipazione di Temptation Island Vip dopo i numerosi attacchi alla tv trash, dicendo: “Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa. Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”. Parole che non hanno convinto il nemico Chiofalo, che sempre su Instagram ha ribadito il suo concetto: “Fate stare zitto sto pagliaccio venduto”. Querelle finita o arriverà una replica? Lo scopriremo nelle prossime ore, l’argomento è caldissimo.

