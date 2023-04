Francesco Chiofalo ha tradito Drusilla con De Vitis?/ Lui nega: “Con lei solo amici”

Francesco Chiofalo smentisce il tradimento a Drusilla: le sue parole

Qualche settimana fa, Francesco Chiofalo è stato paparazzato in atteggiamenti fraintendibili con Marialaura De Vitis. Da quel momento, la sua fidanzata Drusilla Gucci è convinta che l’abbia tradita durante un periodo di crisi. Sui social, ‘Lenticchio’ ha smentito l’infedeltà alla sua compagna e ha dato la sua versione dei fatti.

“Lei è convinta che io l’ho tradita sia in passato e anche in questo periodo che stiamo attraversando di “crisi”. Non riesce assolutamente a fidarsi di me. La verità è che io, come più volte le ho detto, non l’ho mai tradita e non le ho mai mancato di rispetto neanche con il pensiero” esordisce Chiofalo: “Oltretutto ogni volta che aveva dei sospetti su di me e mi metteva alla prova ha sempre riscontrato che i suoi sospetti erano sbagliati. Per quanto riguarda le foto uscite in questi giorni su varie pagine di gossip, con Maria Laura, non dimostrano nulla se non due amici che prendono un aperitivo“. Il volto televisivo conclude: “Io non ho mai tradito Drusilla perchè la amo, non le farei mai un torto del genere“.

Drusilla Gucci contro Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis: “Ridicolo”

Francesco Chiofalo, ai microfoni di Casa Pipol, ha negato di aver tradito Drusilla Gucci con Marialaura De Vitis: “Quelle foto sono state scattate prima ancora di questa crisi, durante il suo compleanno. Lei, non essendo di Roma, l’ho accompagnata a comprare delle cose. Quando io sono messo così con il collo è perchè lì c’è un negozio di profumi famoso e le ho chiesto cosa pensasse di quel profumo. Figurati se mentre ero fidanzato mi mettevo a fare inciuci”.

Drusilla ha però replicato duramente alle parole del suo ex fidanzato: “Peccato che poi trovi sulle pagine di gossip queste foto. Ridicolo. …Disse quello con la coscienza pulita”. Riguardo la De Vitis, dichiara: “E faceva anche l’amicona. Sono addirittura andata al suo compleanno, rendiamoci conto. Pazzesco, appena sentono odore di crisi planano come avvoltoi. Che bella solidarietà femminile, tratto che ho sempre apprezzato nel genere umano. Marialaura De Vitis congratulazioni”.

