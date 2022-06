Francesco Chiofalo, “Ho speso 15 mila euro in ritocchi estetici”/ Scoppia la polemica

Francesco Chiofalo e la confessione sui ritocchi estetici: “Ho speso 15.000 euro e…”

Francesco Chiofalo ha ceduto di nuovo ai ritocchi estetici. L’ex concorrente della Pupa e il Secchione è ricordo nuovamente all’uso del bisturi per intervenire su parti del corpo che non gli piacevano. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Chiofalo ha confidato di aver speso 15.000 euro in interventi estetici: “Ho rifatto la barba, ridotto il naso di due taglie, sistemato i denti, eliminato le rughe, fatto aderire le orecchie alla testa e di recente ho fatto una liposuzione. Ci tengo a dire che però non ho cambiato i connotati”. La sua fidanzata però è stata d’accordo con la sua scelta anche se Chiofalo ha tenuto a precisare che anche lei avrebbe ceduto a qualche ritocchino: “Di recente si è rifatta il seno. Dice che da uomo mi sono sottoposto a più interventi di lei. Mi ha conosciuto che ero già rifatto”.

Francesco Chiofalo, lo sfogo "Drusilla Gucci assente all'operazione? Hanno rotto"/ Ecco il motivo

Francesco Chiofalo però non si ferma e anzi ammette di voler proseguire con i ritocchi estetici: “Vorrei rimuovere alcuni tatuaggi e forse mi ridarò una ripassata alla barba”. L’ex concorrente della Pupa e il Secchione si è intanto sottoposto ad un delicato intervento per motivi di salute. Prima della partecipazione al reality, Francesco aveva scoperto di avere una massa nera nel seno nasale. Ora rivela di essere in attesa della biopsia sperando che tutto possa andare bene. Il pericolo di una recidiva è sempre dietro l’angolo e Chiofalo al riguardo appare preoccupato: “Prego il Signore che vada tutto bene”.

Francesco Chiofalo dopo l'operazione: "Sono in ansia"/ "Spero non sia un tumore"

Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un nuovo intervento al viso: “Ho dovuto rimuovere una massa”

Francesco Chiofalo è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per parlare dell’intervento al naso a cui aveva dovuto sottoporsi. Il giovane in passato aveva dovuto combattere contro un tumore al cervello. Francesco Chiofalo si è operato il 9 giugno scorso e in quell’occasione era apparso sui social per raccontare com’era andata: “Ho dovuto rimuovere una massa pericolosa e sconosciuta che avevo nei condotti nasali. Purtroppo non ho una bella cera, l’intervento fortunatamente è andato bene. Non è servito l’intervento alla testa: mi hanno fatto uscire la massa dal naso, sono stato davvero fortunato”, aveva dichiarato. Francesco è apparso visibilmente preoccupato considerati i suoi trascorsi: “Sono in attesa dell’esame istologico per capire cos’è questa massa. Spero ci siano buone notizie per me”.

Francesco Chiofalo proposta di matrimonio in diretta tv a Drusilla Gucci/ "Mi sposi?"

Francesco Chiofalo ha però allarmato i suoi fan perché si è presentato sui social con il naso e volto sporchi di sangue. Lui ha poi spiegato il motivo: “Se provo a pulire il naso ecco che cola subito il sangue. La ferita è aperta e deve cicatrizzarsi da sola. Per questo motivo devo far passare più aria possibile e non posso utilizzare bende”. La vicinanza di Drusilla Gucci è stata per lui fondamentale: “Ho l’umore a terra: rivedermi vestito in questo modo pronto ad affrontare una nuova operazione, alla mia età tra l’altro, mi fa sentire sfortunato. Vorrei fare altro ma questa è la sfida che devo accettare e vincere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA