Francesco Chiofalo in ospedale: “Operazione al viso”/ Come sta? “Devono asportare una massa nera. Ho paura”

Francesco Chiofalo in ospedale per un’operazione al viso

Francesco Chiofalo è tornato in sala operatoria. Il noto influencer, reduce dall’avventura a La Pupa e il Secchione show 2022, è attualmente all’Ospedale San Camillo di Roma per sottoporsi ad un intervento al viso a cui aveva fatto già cenno proprio durante l’ultima esperienza televisiva. “Dovrò affrontare un intervento chirurgico al viso per asportare la massa nera di origine sconosciuta che mi hanno trovato nei condotti nasali, per poi poter fare l’esame istologico per capire di cosa si tratta”, ha raccontati sui social ieri, spiegando di aver fatto dei test per capire se fosse pronto a fare l’intervento il giorno successivo “E posso farlo”, ha poi ammesso.

Oggi, dunque, Francesco si è recato in ospedale per sottoporsi all’intervento che servirà poi a scoprire la natura di questa massa trovata nei condotti nasali. Inutile dire che la preoccupazione dell’ex pupo è tanta visto che, pochi anni fa, ha già dovuto combattere contro un tumore al cervello.

Francesco Chiofalo in ospedale: “Ho paura ma affronterò anche questa”

Francesco Chiofalo, prima di entrare in sala operatoria, ha voluto scambiare qualche parola con i suoi follower, ringraziandoli per il sostegno: “Innanzitutto grazie perché mi sono arrivati un casino di messaggi e di auguri di pronta guarigione. Io sto bene, […] Sono in grado di affrontare questo intervento e mi opererò.” ha spiegato.

Poco dopo ha ammesso che il timore per ciò che accadrà dopo l’operazione non manca: “Inutile dire che sono un po’ giù di morale, preferivo non affrontare tutto questo e quello che mi spaventa non è tanto l’intervento in sé ma più che altro il responso dell’esame istologico che avrò a un mese di distanza dall’intervento. Sono reduce dall’intervento che ho avuto qualche anno fa per via del tumore al cervello, la paura di avere nuovamente una brutta notizia però c’è.” ha infine ricordato, pronto a riprendere in mano il cellulare e aggiornare i fan appena “mi sentirò meglio”.

