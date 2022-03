Francesco Chiofalo, La Pupa e il Secchione Show/ Il tumore torna a far paura?

Francesco Chiofalo, La Pupa e il Secchione Show

Il pupo Francesco Chiofalo, in coppia con Annaclara Hellwig, è sicuramente uno dei protagonisti dell’edizione de La pupa e il secchione show. Durante la serata del 22 marzo, Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui il secchione, nel corso della settimana, dà dei consigli di stile alla sua secchiona, partendo dal pigiama. Annaclara infatti ha un pigiamone poco sensuale e le porta come esempio Maria Laura e Nicole che indossano dei succinti babydoll in seta. Chiofalo la invita a diventare più gatta e ad apprendere da lui un mood specifico per essere più sexy. Nel corso della puntata, Francesco partecipa alla seconda manche dello Zucca Quiz contro Mila e Mirko e ne esce vincitore, grazie agli aiuti della conduttrice Barbara D’Urso e si aggiudica tre punti. Il pupo è nuovamente protagonista di un altro momento molto delicato: in studio viene a trovarlo sua madre, Fortuna, che racconta un evento traumatico accaduto qualche anno fa nella vita di suo figlio.

Il tumore e la nuova paura

A causa di un incidente e ai successivi esami di routine Francesco Chiofalo scoprì di avere una massa sospetta in testa. Si trattava di un tumore che è stato rimosso d’urgenza. In diretta, la madre rivela che il ragazzo ha un’altra macchia dietro al naso e si dice preoccupata per la situazione. Barbara D’Urso chiama Francesco, in collegamento e rinchiuso in uno stanzino, e mostra al ragazzo una clip in cui lui si sfoga e confessa della preoccupazione per questa nuova massa. Il giovane trentaduenne afferma di voler vivere al meglio questa esperienza ma di avere paura per il suo futuro. Francesco è molto commosso e per tirarlo su la conduttrice gli mostra chi ci sia con lei in studio: la sua mamma. Francesco scoppia in lacrime e Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione Show cerca di rassicurarlo: deve vivere al meglio l’esperienza de La pupa e il secchione show. Tornato in studio, il pupo riabbraccia la madre, che gli esprime tutta la sua vicinanza e il suo amore. Il pubblico, i giurati e i compagni di gioco applaudono e appaiono molto commossi. Francesco ritorna a sedere e i suoi compagni lo abbracciano. Anche la sua secchiona, Annaclara Hellwig, sembra molto colpita dalla situazione.

