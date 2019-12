Francesco Chiofalo, labbra gonfie/ Una bufala? Il sospetto chirurgia e le accuse

Nella nuova puntata di Live non è la D’Urso si torna a parlare di chirurgia estrema e tra le storie in studio c’è quella di Francesco Chiofalo. L’influencer è spesso al centro delle polemiche proprio a causa di presunti ritocchini – da lui negati – gli stessi che, secondo molti, gli avrebbero causato lo sfogo alle labbra che lo ha costretto, qualche giorno fa, a correre al pronto soccorso. “Sembrava fosse una allergia. – ha spiegato su Instagram Chiofalo – Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare.” Francesco ha lasciato poi l’ospedale qualche ora dopo ma senza evidenti miglioramenti. Nonostante il problema alle labbra, non ha rinunciato ad un evento in giornata. È proprio a questo che Francesco si è presentato con le labbra perfettamente nella norma, scatenando i dubbi di molti.

Francesco Chiofalo e le labbra gonfie: tutto finto?

Francesco Chiofalo è infatti finito al centro delle polemiche in quanto sospettato di aver inventato tutto, o comunque di aver ingigantito la cosa, per finire nuovamente sotto i riflettori. È stata Deianira Marzano la prima a dare voce a questi sospetti. “A me dispiace, perché Francesco è un ragazzo che mi è sempre stato simpatico. Non capisco perché arrivare a fare cose così drammatiche. – ha dichiarato su Instagram – Mi hanno mandato tante foto della serata a cui lui è stato ieri e queste labbra a canotto non si vedono. La labbra erano già sgonfiate. Quindi perché fare le storie bendato come se stesse andando a fare una rapina in banca o sembrava uno del far west. La situazione era risolta.” si è chiesta la Terribile. Lo chiarirà questa sera a Live non è la D’Urso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA