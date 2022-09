Francesco Chiofalo vs Selvaggia Roma: “Non scorre buon sangue”/ Il retroscena al Festival di Venezia 2022

Ancora scintille tra Francesco Chiofalo e la ex Selvaggia Roma. I due non perdono occasioni per lanciarsi frecciatine via social e anche questa volta hanno fatto parlare di loro. In particolare l’ex fidanzato, diventato famoso a Temptation Island, è reduce dal red carpet del Festival di Venezia 2022. Chiofalo, che ha partecipato insieme alla fidanzata Drusilla Gucci passeggiando sul tappeto rosso mano nella mano, ha incrociato anche la ex. Su Instagram, l’influencer ha aperto il classico box delle domande e tra queste una era rivolta proprio a sapere se i due si fossero salutati o meno.

“No, non ci siamo salutati. Io ho fatto finta di non vederla proprio. Tra noi non scorre affatto buon sangue” ha risposto Chiofalo alla domanda. Come dimostra infatti l’immagine pubblicata proprio dall’influencer, i due erano molto vicini sul red carpet ma non si sono salutati, anzi, hanno evitato di incrociare i rispettivi sguardi.

Chiofalo sul Red Carpet con Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo si è espresso anche su un altro tema caldo, quello degli influencer che partecipano al Festival. A chi chiede infatti perché questi partecipino ad un Festival così importante come quello del Cinema di Venezia, l’influencer ha risposto definendoli “classisti”. Personaggi come lui, infatti, sono invitati a vedere i film in concorso e passano proprio sul tappeto rosso.

Chiofalo aveva partecipato al red carpet anche lo scorso anno: era stata quella l’occasione per ufficializzare la relazione con Drusilla Gucci. Quest’anno, i due sono tornati, mano nella mano. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione è reduce da un ricovero in ospedale. Giorni fa ha subito un malore ed è stato ricoverato. Sui social, ha raccontato: “I quattro giorni in cui la gamba e il braccio mi tremavano sono stati terrificanti specialmente a livello psicologico. Non vi nascondo che la mattina del terzo giorno, quando ho visto che avevo ancora la gamba e il braccio paralizzati, ho pensato al peggio. L’ho vissuta malissimo“, ha aggiunto. Adesso, dopo aver passato dei giorni difficili, Chiofalo sta meglio e ne ha approfittato anche per sfilare sul red carpet.

