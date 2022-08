Francesco Chiofalo preoccupa “Sono stato piuttosto male”/ “Mi sto riprendendo grazie a Drusilla Gucci”

Francesco Chiofalo, come sta? Lui aggiorna i follower e preoccupa

Ancora problemi di salute per Francesco Chiofalo. Solo pochi giorni fa il personal trainer – reduce dall’ultima edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara d’Urso – ha rivelato attraverso delle stories su Instagram di stare male, senza tuttavia specificare i problemi accusati. Dopo giorni di silenzio, Francesco è poi riapparso per dare piccoli aggiornamenti ai follower preoccupati.

Francesco Chiofalo con le stampelle, Drusilla Gucci "mio guerriero"/ "Puoi farcela!"

Ieri a mostrarlo sui social è stata la sua fidanzata Drusilla Gucci, postando su Instagram una story in cui camminava sulle stampelle. Immagini che hanno allarmato ancora i fan dell’ex pupo, sempre più curiosi di scoprire cosa gli sia accaduto. Oggi il Lenticchio di Temptation Island è tornato su Instagram postando una story in cui aggiorna i follower sulla sua salute.

Francesco Chiofalo, come sta dopo il ricovero? "Momento difficile"/ Messaggio ai fan: "Non sono presentabile"

Francesco Chiofalo, nuovo messaggio dopo i problemi di salute: “C’è Drusilla al mio fianco”

Nel breve filmato, in cui inquadra confusamente il suo volto, si legge un messaggio scritto da Francesco Chiofalo che recita: “Scusate l’assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni. Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio. Mi sto riprendendo giorno dopo giorno anche grazie all’aiuto della persona più importante della mia vita: Drusilla Gucci”. Francesco, dunque, mantiene ancora il mistero su cosa gli sia accaduto in questi giorni, chiedendo ancora del tempo prima di raccontarsi a cuore aperto, come d’altronde ha finora sempre fatto. Il messaggio è comunque servito a placare le tensioni dei suoi follower più preoccupati.

Drusilla Gucci, video romantico per Francesco Chiofalo/ "E' un brutto momento ma..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA