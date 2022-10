Francesco Chiofalo smaschera Sofia Giaele De Donà/ “Lei e Bradford Beck coppia aperta? Una cazzat* perchè…”

Francesco Chiofalo sbugiarda Sofia Giaele De Donà: “Non è vero che…”

Francesco Chiofalo sbugiarda Sofia Giaele De Donà. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha condiviso una storia su Instagram in cui svela un retroscena sulla concorrente del Grande Fratello Vip. Sofia Giaele De Donà aveva infiammato l’opinione pubblica dopo aver dichiarato di essere in un matrimonio aperto con il marito. In particolare, la ragazza aveva rivelato di intrattenere con l’uomo, di 20 anni più grande, un matrimonio aperto, dove sono consentiti tradimenti. I due, salvo casi eccezionali, si vedono solo sei mesi all’anno a causa dei numerosi impegni di lavoro di lui, ma hanno deciso di non avere vincoli particolari l’uno nei confronti dell’altro. Nelle scorse ore però Francesco Chiofalo ha rivelato che quanto raccontato da Sofia Giaele non corrisponderebbe a verità.

Francesco conosce Sofia da un po’ di tempo e in un’occasione si è trovato a cena con lei e il marito Brad Beck. A tal proposito, l’ex concorrente della Pupa e il Secchione ha ammesso: “Lei dice di essere sposata con un americano miliardario e di essere una coppia aperta. Lei può andare con altri uomini e lui con altre donne. Ragazzi questa è totalmente una ca****a”. Poi svela un retroscena: “Due settimane prima che lei entrasse nella casa stavamo insieme ad una cena. Sofia era davanti a me e il marito le era accanto. Ogni volta che parlavo con Sofia il marito mi guardava negli occhi imbruttendomi. Strano perché se erano una coppia aperta il marito doveva essere lusingato del fatto che parlavo con la moglie e che magari ci provassi”. Chiofalo conclude: “Non è vero che sono una coppia aperta. Il marito è una persona normale che se vede un uomo che ci prova con la moglie si ingelosisce. Lei ha detto questa cavolata perché evidentemente non ha nulla da dire nella casa e si doveva inventare qualcosa per fare dinamiche”.

Sofia Giaele De Donà aveva difeso il suo matrimonio. Nella casa del Grande Fratello Vip aveva parlato con Sara Manfuso e Elenoire Ferruzzi dicendo: “Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio, che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Se lui si vuole divertire si diverte, se io mi voglio divertire mi diverto”. Il popolo del web però non ha usato mezze misure e ha attaccato la ragazza. Un utente ha scritto: “É uno schifo, si dovrebbe vergognare di quello che dice, non c’è più mondo”. “Questo è mignottismo per entrambi. Questo programma (cosiddetto culturale è dannoso per i giovani… Da chiudere immediatamente”, è il pensiero di un altro.

La ragazza di 23 anni originaria di Vittorio Veneto è sposata con Bradford Beck, 45enne americano ingegnere e amministratore delegato di United Aeronautical, società che ha sede in California e che progetta e costruisce materiale aeronautico. I due si sono sposati quattro anni fa, ma la loro relazione è rimasta “part time”: i due, stando ai racconti della stessa Sofia Giaele De Donà all’interno del Grande Fratello Vip, si vedrebbero soltanto sei mesi l’anno.











