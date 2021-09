Francesco Coppola, fidanzato di Margherita Vicario/ Lei: “ti amo come un treno”

Francesco Coppola è il fidanzato di Margherita Vicario, la giovane attrice de I Cesaroni oggi divisa tra il mondo del cinema e quello della musica. La coppia oramai non si nasconde più, anzi sui social sono usciti allo scoperto pubblicando tanto di foto con baci e dediche d’amore che confermano il loro amore. Un’occasione davvero speciale è stato il compleanno di Francesco che lavora nella produzione e si occupa della regia di spot pubblicitari e videoclip musicali. La Vicario ha pensato bene di fargli una bellissima, ma originalissima dedica: “tanti auguri amore mio! Lo so che queste smancerie social non ti piacciono 😒 con foto da ubriachi ebeti felici poi…ma succede che è anche il mio compleanno oggi 😏Vedi di non mettermi in ombra come al tuo solito 🥰 Scheeeeeerzo…tu sai quanto ti amo, come un treno”.

Ma non finisce qui, visto che la cantante di “Bingo” ha concluso la sua dedica di compleanno scrivendo: “ritorno alla riservatezza di sempre. Viva il nostro 13 febbraio. Ti amo ciao! Poi tutte le cose nostre te le dico a voce appena arrivi, ciao!”.

Chi è Francesco Coppola, il fidanzato di Margherita Vicario

Non solo il fidanzato di Margherita Vicario, Francesco Coppola è anche un regista e produttore. Stando a quanto riportato dal sito forestaacademy.com, Francesco si è diplomato presso l’accademia di recitazione. Poco dopo ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo occupandosi della produzione di alcuni progetti. In particolare Francesco è regista di videoclip, ma anche spot pubblicitari che nel corso della sua carriera l’hanno portato a collaborare con marchi molto famosi come Alfa Romeo, Mercedes e Yves Saint Laurent.

Non solo spot e videoclip, Francesco Coppola ha lavorato anche alla produzione della pellicola “NICO 1988″ di da Susanna Nicchiarelli e per il “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores. Come assistente alla regia, invece, ha lavorato con Paolo Sorrentino per il film “Loro”, per la serie “Suburra” di Netflix e infine ancora per Paolo Sorrentino per “The New Pope”. Tra i suoi lavori come aiuto regista per realizzazione videoclip musicali segnaliamo: The Giornalisti, Gemitaiz, Coez, Calcutta fino alla fidanzata Margherita Vicario.

