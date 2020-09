FRANCESCO DE GREGORI E ANTONELLO VENDITTI/ Il duo si ricompone per i Seat Music Awards

Un’occasione speciale, un duo che si ricompone ufficialmente dopo tanti anni quello composto da Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Un momento emozionante che ricorda quando i due importanti cantautori romani hanno mosso i primi passi nel mondo della musica, pubblicando un album condiviso come primo disco di inediti. Era il 1972 e si trattava di “Theorius Campus“, ormai un classico del cantautorato romano. Un’esperienza che per una sera si potrà rivivere sul palco dei Seat Music Awards, dove Venditti e De Gregori porteranno il loro omaggio a Lucio Dalla, la cover di “Canzone” realizzata insieme e edita proprio in questi giorni. Il pezzo è prodotto da Alessandro Canini, collaboratore di lunga data di Venditti che ha convinto il duo a realizzare un brano che omaggia il pezzo del 1996 che il grande cantautore bolognese aveva scritto assieme a Samuele Bersani. Un’iniziativa propedeutica a un cammino condiviso che porterà De Gregori e Venditti a un vero e proprio concerto evento, fissato allo Stadio Olimpico di Roma per il 17 luglio 2021.

DE GREGORI E VENDITTI OSPITI AI SEAT MUSIC AWARDS

Un’occasione per vedere all’opera assieme due mostri sacri della musica italiana: in realtà il concerto si sarebbe dovuto tenere il prossimo 5 settembre ma l’emergenza coronavirus ha scombinato i piani di tutto il mondo della musica, non solo nostrano, portando all’annullamento e ove possibile al rinvio in blocco di tutti gli eventi di questo 2020. La reunion tra De Gregori e Venditti risulta particolarmente suggestiva perché per anni i rapporti tra i due non sono stati idilliaci. Nonostante gli inizi condivisi e addirittura il primo disco in coabitazione, le strade dei due si erano separate e allontanate molto. Tanto che in molti pensano che una caustica canzone di De Gregori, intitolata Vecchi Amici e che parlava di una persona che rinnegava il suo passato, fosse dedicata proprio a Venditti, eventualità mai confermata esplicitamente. Il rapporto tra i due sembrava compromesso, invece negli ultimi anni c’è stato un riavvicinamento e ora questo progetto che dopo “Canzone” culminerà nel concerto del 17 luglio 2021.



