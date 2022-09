Francesco De Gregori/ “Il pubblico non si segue né si compiace, ma…”

Francesco De Gregori ospite di Tim Music Awards

Non può mancare Francesco De Gregori ai Tim Music Awards di questa sera, venerdì 9 settembre. Dopo una lunga estate ricca di concerti assieme ad Antonello Venditti, il cantante si prepara a deliziare il pubblico con i suoi capolavori. Grande attesa, quindi, di vederlo all’opera assieme al cantautore romano, con cui in questi mesi ha proposto lunghi concerti, comprendenti i loro brani più rappresentativi di sempre.

Da “Partirono in due ed erano abbastanza” a “Bomba o non bomba”, passando per “La donna cannone”, “Notte prima degli esami”, volgono verso il finale con brani iconici oramai “Roma capoccia”, “Il vestito del violinista”, “Ricordati di me”, “Viva l’Italia” e Buonanotte Fiorellino”. Indimenticabile per la coppia il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, dove De Gregori e Venditti hanno chiuso con “Grazie Roma”.

Il pensiero di Francesco De Gregori: “L’artista onesto pensa che ciò che fa riguardi gli altri”

Insomma, l’amore per il palco non conosce confini per Francesco De Gregori. A prescindere dalla location, dalla città e dal pubblico, il cantante ritrova davvero se stesso solo quando fa musica. “Sì, puoi chiamarlo narcisismo oppure esibizionismo. Ogni artista onesto pensa che quello che fa riguardi gli altri. Non lo fa mai solo per se stesso. L’artista immagina un pubblico. Non lo segue, non lo compiace, ma è convinto che quel che fa vada visto, ascoltato, letto“, ha raccontato in una bella intervista al sito deagostinivinyl.com.

“L’artista ha bisogno di esprimersi sapendo che davanti a lui ci sono persone pronte ad ascoltarlo. Il fenomeno di massa dei cantautori nacque dal desiderio dei nostri coetanei di un certo tipo di emozione. Noi sapevamo che queste canzoni avevano bisogno di essere scritte”, le parole di De Gregori.











