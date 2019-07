Francesco De Gregori “Morandi e Baglioni? Mi erano antipatici”/ Poi tribunale e scuse

Francesco De Gregori è il protagonista di una lunga e interessante intervista concessa a Vanity Fair. In questa il simbolo della musica cantautorale italiana ha toccato tantissimi argomenti, a partire dal suo carattere abbastanza spigoloso. “Sono permaloso, sì, e non tanto autoironico. Quando riesco a esserlo mi compiaccio con me stesso”. Il cantautore si prepara al tour estivo, e spiega, a 68 anni, come il modo di vivere sia diverso: “Ora sventolo la mia stupidità, la stupidità che abbiamo tutti, senza farmi tanti problemi e quell’ansia di sembrare intelligente e colto a ogni costo proprio non mi riguarda più. Tendo a trattare le cose con più leggerezza di ieri e se qualcuno mi cita un autore che non ho mai sentito nominare domando soltanto: “Scusa, chi?” Curioso l’aneddoto su Gianni Morandi. De Gregori racconta di essere stato costretto a chiedere scusa al collega: “Ma è successo raramente. È accaduto piuttosto il contrario, e cioè che abbia chiesto scusa io. Avvenne con Morandi. Era un periodo in cui Gianni – che poi riuscì perfettamente nell’impresa – stava cercando di riemergere dopo un periodo difficile. Un momento delicato in un processo di rinnovamento, e io gli feci una carognata”.

Francesco De Gregori e le tensioni con Gianni Morandi

L’episodio incriminato, spiega Francesco De Gregori, riguarda la decisione di Gianni Morandi di mettere in un suo disco Buonanotte fiorellino senza chiedergli l’autorizzazione. “Aveva preso la mia canzone più famosa e dal mio punto di vista l’aveva stravolta tagliando una strofa e rendendola quel che non avevo mai desiderato diventasse: una canzone zuccherosa. La faceva cominciare con “Buonanotte, buonanotte fiorellino” invece che con “Buonanotte, buonanotte amore mio”. La questione finì addirittura in tribunale: “Sta di fatto che andammo in tribunale e un giudice inopinatamente mi diede ragione bloccandogli il disco e creandogli un danno psicologico e tecnico”. Per molto tempo il rapporto tra i due è stato tesissimo, fino a quando: “Ci siamo guardati a lungo in cagnesco. Poi, anni dopo, ci siamo incontrati a una riunione o a una festa, lo vidi da solo al tavolo, mi alzai e andai a salutarlo: “Gianni, scusami, quella volta ho fatto una cazzata ma oggi non la farei più”.

Quell’aneddoto su Claudio Baglioni…

Nel corso dell’intervista De Gregori parla delle antipatie per alcuni colleghi: “Nei confronti di molti colleghi, prima di conoscerli personalmente, ho avuto antipatie forti, del tutto irrazionali. Magari mi imbattevo in una dichiarazione su un giornale e mi facevo dell’altro un’idea sbagliata senza considerare che chiunque avrebbe potuto fare lo stesso con me leggendo una mia intervista”. Claudio Baglioni reagì simpaticamente ad una dichiarazione di De Gregori tanto da presentarsi sotto casa sua: “Il più spiritoso di tutti fu Baglioni. Dopo essersi visto maltrattare su un giornale venne col quotidiano sotto braccio sotto le finestre della mia prima casa a Trastevere per affrontarmi: “Francesco, ma che hai detto?” I due si chiarirono e, dopo essersi ubriacati scesero per strada a suonare: “No Claudio, ma sai, c’è un equivoco”. Finimmo a ridere, fu molto simpatico. Andammo a mangiare, bevemmo di tutto, ci ubriacammo e ci dicemmo “andiamo a fare un po’ gli scemi e vediamo quanta gente si ferma ad ascoltarci”. A sorpresa, ammette, non si fermò nessuno.



