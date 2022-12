Francesco e Annachiara, figli Sal Da Vinci/ Quando il primogenito andò a The Voice

Francesco sulle orme del padre Sal Da Vinci: quella volta in cui partecipò a The Voice

Francesco e Annachiara sono gli amati figli di Sal Da Vinci. Il primogenito, nato nel 1993, respira fin da subito l’aria della musica, dell’arte e dello spettacolo. Grazie al nonno e al papà, infatti, si immerge totalmente in un mondo che ben presto vuole imparare a percorrere col proprio stile. Nel 2019 prende parte alla nuova edizione di The Voice Of Italy, dove instaura un rapporto speciale con Gigi D’Alessio, che lo riconosce: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico”.

Sal Da Vinci/ "Io bambino prodigio 'sotto scorta', sul palco con mio padre..."

Francesco, però, in quell’occasione decide di entrare nella squadra guidata da Gué Pequeno; mentre successivamente viene selezionato per il cast della quarta stagione di Gomorra, dove indossa i panni di un camorrista. Nella stessa stagione, realizza due brani che fanno parte della colonna sonora della fiction: Sul io e Nun passa maje. Tra gli ultimi brani realizzati, invece, c’è “Te arrubbat o’ core”, in collaborazione con il rapper napoletano Joka e l’artista milanese Nessuno.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci/ "Mi ha dato la forza per…"

Annachiara, figlia di Sal Da Vinci: il bellissimo matrimonio con Salvatore Santoro

Mentre il primogenito Francesco è sposato da diversi anni, nonché padre di una bambina, la seconda figlia di Sal Da Vinci, Annachiara, ha compiuto il grande passo da pochi mesi. Annachiara sembra felice e appagata, legatissima al suo compagno e calciatore Salvatore Santoro. I due, come dicevamo, sono diventati da poco marito e moglie, come si evince dai bellissimi scatti postati sui social durante l’estate dalla coppia. “Emozioni, sorrisi, lacrime, gioia, amore. Così descriverei il giorno più importante della nostra vita”, uno dei commenti della sposa a margine di una delle numerose clip postate su Instagram.

Francesco e Annachiara, figli Sal Da Vinci/ "Sono orgoglioso e felice che..."

Come tutti suoi coetanei Annachiara, ama i social, dove appunto è seguitissima da diverse decine di migliaia di followers, che non si perdono i suoi aggiornamenti. Nei mesi scorsi la ragazza è stata vittima di hackeraggio del suo profilo. Dopo lo spiacevolissimo episodio è stato pure chiesto un riscatto alla sua famiglia, che naturalmente ha denunciato tutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA