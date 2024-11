Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci, il cantautore napoletano ritornato alla ribalta negli ultimi grazie alla super hit “Rossetto e caffè”. Un successo enorme per il cantante tornato ai vertici delle classifiche dei brani più ascoltati in streaming e sulle piattaforme. Una canzone che suona come una dedica d’amore alla donna e compagna di vita a cui è legato da tantissimi anni. I due si sono conosciuti quando erano entrambi adolescenti, visto che avevano soli 15 anni. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che non si sono mai più separati. Nel 1992 sono arrivate le nozze e poco dopo sono nati i figli: Francesco e Anna Chiara. Proprio il cantante parlando della moglie ha detto: “le ho provate tutte per fare colpo su di lei”. Tra i due c’è una differenza di età di 1 anno che sin dall’inizio della loro conoscenza stonava. Il motivo? ”

Sal Da Vinci/ "Rossetto e caffè? Non mi aspettavo diventasse un fenomeno internazionale"

“Dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande” – ha detto il cantautore che non si è mai arreso. Anzi anche se Paola non lo filava di striscio definendolo “criaturo”, Sal si è incaponito ed è riuscito a stringere amicizia con il padre. “Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette” – ha detto il cantante.

Sal Da Vinci a Verissimo: "Ho temuto di perdere mio figlio Francesco"/ "Una grazia gli ha salvato la vita"

Sal Da Vinci alla moglie Paola Pugliese: “Noi facciamo due matrimoni”

Sin dal primo giorno del matrimonio, Sal Da Vinci è stato molto chiaro con la moglie Paola Pugliese. “Le ho detto: guarda tesoro, noi facciamo due matrimoni” – ha raccontato il cantante a Il Mattino, anche se la donna non capiva cosa volesse dire. Allora Sal è entrato nei dettagli spiegandole che il primo matrimonio era con lei e il secondo con il suo pubblico. “Lontano dalla musica non ci so stare” – ha detto il cantante che senza la musica non sa vivere. Ma chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci?

Sal Da Vinci, chi è: "Rimasto male per gli scarti a Sanremo"/ "I nipoti mi hanno stravolto la vita"

Sono davvero pochissime le informazioni sulla donna che da più di 30 anni è accanto al musicista napoletano. Quello che possiamo dirvi è che Paola è una donna molto schiva e riservata che, nonostante la fama e popolarità del marito, ha sempre preferito restare ben lontana dai riflettori.