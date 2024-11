Sal Da Vinci sulla scia del grande successo di “Rossetto e caffè” è tra gli ospiti protagonisti della serata evento benefica “Noi e…” presentata da Mara Venier in prima serata su Rai1. Il 2024 è stato un anno magico per il cantautore napoletano che è tornato alla ribalta grazie alla canzone “Rossetto e caffè” tra i tormentoni dell’estate 2024. Il brano, partito in sordina, si è fatto sempre più apprezzare dal pubblico italiano superando i confini partenopei e diventando una hit anche a Milano (e non solo). Il brano, infatti, è da mesi uno dei più ascoltati in streaming anche se il cantautore napoletano lamenta una falla nel sistema discografico. ”

“Lo sappiamo tutti: ci sono dei sistemi. La mia canzone si sta rivelando una hit su Spotify, ma nessuno mi invita” – ha detto il cantante che ultimamente ha presenziato in programmi noti come “Verissimo” e “Domenica In”. Nonostante il brano sia già disco di platino, Sal Da Vinci ha rivelato: “poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network. Evidentemente non rientro nella loro linea editoriale”.

Sal Da Vinci: dal successo di Rossetto e caffè ai figli

Il successo di Rossetto e caffè non era previsto. A confermarlo è stata proprio Sal Da Vinci che dalle pagine de Il Messaggero ha rivelato: “non mi aspettavo un successo del genere”. La canzone, nata a quattro mano con Adriano Pennino, suonava bene sin dal primo ascolto, ma nessuno si aspettava sarebbe diventata nel giro di pochi mesi una delle canzoni più ascoltate. “Sapevamo che sarebbe andato bene, ma da qui a diventare un fenomeno internazionale” – ha detto il cantautore napoletano che ha scritto il brano con Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. Intanto ha annunciato l’uscita di un nuovo album e c’è chi fa il suo nome per Sanremo 2025.

A parte la musica Sal da Vinci è anche papà di due splendidi figli: Anna Chiara e Francesco. Proprio su quest’ultimo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato: “mio figlio ha rischiato la vita”. Una rivelazione che ha preoccupato i fan, ma si tratta di un problema di salute che il figlio di Sal ha dovuto affrontare quando era piccolo e che ha superato alla grande.