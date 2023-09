Francesco Facchinetti e l’amore per i figli: “Ho empatia con loro”/ “Mi raccontano tutto”

Facchinetti e il rapporto con i figli: “Mi faccio coccolare da Mia”

Francesco Facchinetti, ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del suo rapporto con i figli. In particolare, si è soffermato sulla piccola Mia frutto dell’amore con Alessia Marcuzzi: “Io faccio le coccole ma voglio riceverle anche io, quindi mi metto tra le braccia di mia figlia e mi faccio fare le coccole. Mi fa ridere Mia che ha questa simpatia innata un po’ mista tra me e Alessia.”

Il dj ha poi parlato di quanto sia simbiotico il rapporto con i suoi pargoli: “Mi piace molto giocare con i miei figli; è una cosa che trovo molto sana riuscire anche ad entrare in empatia con loro. Ovviamente, cercando di definire bene i ruoli che è un’altra cosa molto importante, soprattutto quando hai quattro figli, diventerebbe veramente un disastro. ”

Francesco Facchinetti: “E’ bello avere empatia con i figli, capire che puoi entrare nel loro mondo”

Il dj, ai microfoni della trasmissione La volta buona, parla dell’amore per i suoi figli che lo ha del tutto cambiato: “E’ bello avere empatia con loro e fargli capire che puoi entrare nel loro mondo, puoi comunque avvicinarti e in quel caso poi ti vedono come una persona a cui possono raccontare tutto. Questo per me è molto importante, avere questa sintonia con i miei figli, e poter dialogare con loro di tutto. Non che loro non mi dicono delle cose a me perchè mi sentono troppo lontano. ”

E ancora: “La paura non l’ho mai conosciuta fino a quando non sono diventato padre. L’adrenalina era qualcosa che mi faceva godere, e quindi andavo sempre a limite. Quando sono diventato padre ho avuto un attacco di panico su un aereo in cui mi sono detto: “Ma se succede qualcosa ai miei figli e io sono qua come faccio?”. Ho cominciato ad avere paura e oggi sono diventata una persona fifona. “











