Francesco Facchinetti e Wilma Faissol/ Il matrimonio in appena 48 ore

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol saranno ospiti stasera, 8 gennaio 2021, su Real Time di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. La nuova trasmissione è condotta da Flavio Montrucchio che ospiterà la presenza di due personaggi molto amati dal pubblico italiano. La coppia potrà portare simpatia e un pizzico d’umorismo in una trasmissione che sicuramente si rivelerà molto simpatica come sempre e in grado soprattutto di intrattenere. I due si sposarono l’11 dicembre del 2014 dopo che a ottobre avevano avuto il loro primo figlio Leone. La cerimonia fu celebrata a Mariano Comense con un rito civile. Nel 2016 è nata la loro seconda figlia, Lavinia Angelica Catherine. Francesco aveva già una figlia, Mia, avuta nel 2011 dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Anche Wilma ha una figlia avuta da una precedente storia d’amore, si chiama Charlotte ed è nata nel 2009.

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, il nuovo matrimonio

Dopo il matrimonio civile nel 2014 Francesco Facchinetti e Wilma Faissol si sono risposati l’estate, un’idea nata praticamente in 48 ore. La coppia si è sposata a Varenna con l’annuncio dato dallo stesso Francesco tramite Instagram: “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Mi sono svegliato e in 48 ore abbiamo organizzato tutto”. Il loro matrimonio è stato poi raccontato nel programma tv, sempre di Real Time, dal titolo The Facchinettis che svela aneddoti appunto sulla loro vita. Staremo a vedere come si comporteranno stasera durante Bake Off Italia dolci sotto un tetto.

Foto, le nuove nozze

