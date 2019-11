Francesco Facchinetti e Wilma Helen Faissol/ Polemiche e grande amore (Costanzo Show)

Francesco Facchinetti e Wilma Helen Faissol

Il cielo non è sempre sereno per Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helen Faissol, di recente al centro delle polemiche per via del compleanno del figlio Leone. Il motivo in realtà è banale, dato che la coppia ha scelto di festeggiare il piccolo di 5 anni in anticipo di qualche giorno. Nulla a che vedere quindi con il party a tema Lego che hanno deciso di regalare al loro rampollo e ai suoi baby invitati. “Ragazzi davvero, non fate le cose per scaramanzia? Siamo nel 2020, non siamo più pagani che dobbiamo guardare la luna e dobbiamo inventarci delle storie, oggi abbiamo la scienza, succede qualcosa a mio figlio se celebriamo il suo compleanno in anticipo?”, ha detto Wilma sui social, rispondendo a chi l’ha criticata. “Ora che ha finito io, piano piano, rubo dei pezzi così nel weekend lo dovrà rifare”, scrive poi Lady Facchinetti per stemperare un po’ i toni, pubblicando uno scatto del figlio, tutto soddisfatto con la sua costruzione Lego già completata. Clicca qui per guardare la foto di Leone Facchinetti. La pioggia però continua a colpire la famiglia: “Siamo atterrati a Roma, Francesco ha lasciato il suo computer nell’aereo. Quando eravamo a Milano questa mattina, lui ha lasciato il suo orologio nel controllo della sicurezza. Se volete scroccare qualcosa, seguite Francesco Facchinetti in giro perchè lascia cellulari, portafogli… perde giacche. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, seguitelo per cinque minuti che sicuramente lascerà in giro qualcosa”, dice fra l’ironica e infastidita nelle ultime Storie.

Wilma Helen Faissol, moglie di Francesco Facchinetti:”mi hanno fatto ballare la Samba a fine puntata”

Cinque anni come marito e moglie e due figli, Lavinia e Leone: Francesco Facchinetti e Wilma Helen Faissol sono una delle coppie vip più amate dagli italiani. La loro famiglia allargata poi comprende anche Mia, la figlia che l’ex dj Francesco ha avuto con Alessia Marcuzzi durante la loro storia d’amore. “Vi dico solo che mi hanno fatto ballare la Samba a fine puntata”, anticipa intanto Wilma parlando dell’ospitata della coppia al Maurizio Costanzo Show, per la puntata che andrà in onda oggi, giovedì 7 novembre 2019. Una serata dedicata ai molteplici marito e moglie che hanno conquistato il cuore dei telespettatori, per motivi del tutto diversi. A quanto pare scopriremo anche perchè la famosa Lady Facchinetti abbia scelto di non avere un programma tutto suo, come richiesto da tanti fan in più occasioni. Lo anticipa la diretta interessata nelle sue Storie, rivelando subito di essere incline ad interrompere le persone, una qualità che la potrebbe rendere una conduttrice non del tutto perfetta. L’unica cosa certa è che Francesco invece ha scelto (forse) di abbandonare il mondo della musica e grazie ad una persona che ammira: “Cesare Cremonini mi ha aperto gli occhi sul mondo della musica, è per lui che ho detto addio alla musica, non faceva per me”, ha sottolineato sui social poco tempo fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA