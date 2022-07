Francesco Facchinetti polemico con la moglie Wilma in vacanza/ “Salvate i mariti”

Francesco Facchinetti ‘denuncia’ sua moglie Wilma: “Mi obbliga sul lettino con lei”

Vacanza a Saint-Tropez per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma. Il cantante, però, non sembra passarsela benissimo. Questo perché deve sottostare alle rigide “regole” dettate dalla sua compagna. Così in una storia social, Francesco ha simpaticamente denunciato la situazione. “Complimenti a Wilma. Dobbiamo andare via 36 ore e questa è la valigia. Io voglio protestare. Salvate i mariti che devono sopportare questo”.

L’insofferenza di Facchinetti è proseguita in spiaggia, quando si è ritrovato “costretto” sotto l’ombrellone. “Volevo denunciare il fatto che siamo a Saint-Tropez, ma mia moglie mi obbliga a stare di fianco a lei nel lettino, quando invece io vorrei essere là a festeggiare, in mezzo alla festa, come farebbe DJ Francesco”.

Tra una storia e l’altra, evidentemente, Francesco ci ha preso gusto. E così ha continuato attaccando le abitudini alimentari della moglie, da sempre attenta alla linea e ad una alimentazione equilibrata, pure a Saint-Tropez. “Denuncio anche il fatto che Wilma non mi vuole far bere“, evidenzia scocciato il cantante.

“Mi fa bere solo cocktail analcolici quando io sono bergamasco e alla mattina bevo Campari con bianco. Io non posso bere questa roba qua. Che cos’è sta roba qua? Succo di fragola e acqua gasata?”. Insomma, per Facchinetti la vacanza non è iniziata nel migliore dei modi. Ma per fortuna è solo al primo giorno.

