Francesco Facchinetti “Schiaffi a due ragazzi”/ “Picchiavano cinese per Coronavirus”

Francesco Facchinetti si sfoga sui social riguardo la psicosi sul Coronavirus. Il figlio di Roby ha scritto su Twitter di aver assistito «alla scena più raccapricciante» della sua vita: ha visto due ragazzi inveire contro un anziano cinese. Ha quindi provato a dividerli, ma in questo frangente l’anziano è stato colpito da un pugno. Per questo non ci ha visto più, quindi ha reagito prendendogli a schiaffi. L’ex “Capitan Uncino”, oggi manager di molti personaggi famosi, ha raccontato in maniera dettagliata, ma anche con agitazione, quanto gli è successo anche su Instagram. «Che il mondo fosse pieno di cogli*ni già lo sapevamo», la premessa di Francesco Facchinetti, il quale ha poi raccontato di essere uscito a fare benzina e poi di essersi diretto in centro per degli acquisti. In prossimità dell’oratorio del paese dove vive, Mariano Comense, si è imbattuto in una rissa. «Due giovani italiani litigavano con un signore anziano cinese. Gli dicevano: “Cinese di merda, vattene via. È colpa tua se c’è ‘sta malattia”. Delle cose folli che neppure un troglodita direbbe mai».

CORONAVIRUS, FRANCESCO FACCHINETTI DIFENDE ANZIANO CINESE

Allora Francesco Facchinetti ha provato a spiegare a questi due ragazzini che l’anziano cinese non c’entra nulla col Coronavirus. «Ma questi ad un certo punto hanno preso i sassi e hanno cominciato a tirarli». Lui allora non si capacita: «Ma in che mordo di merda siamo?». Allora si è messo in mezzo ai due ragazzi: «Uno ha tirato un pugno al signore, che è caduto per terra. Non ci ho visto più. So che ho 40 anni e sono padre di famiglia, ma ho preso a schiaffi tutti e due. Ho dato schiaffi talmente forti che mi fa male la mano». E allora si è rivolto ai due giovani: «Li prenderei a schiaffi anche adesso. Andatemi a denunciare, andate dai carabinieri. Ma se i vostri genitori non vi educano, sarà la strada ad educarvi. Prima di tirare conclusioni, informatevi. Nel nostro Paese c’è ignoranza totale. Siamo peggio del terzo mondo, lì hanno problematiche serie». Francesco Facchinetti è visibilmente scosso per quanto accaduto: «Una scena di merda, che scena raccapricciante. Ho pena per voi, poveri cogli*ni».

Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi.

— Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 24, 2020





