Coronavirus in Italia ultime notizie/ 153 casi, 3 morti: Burioni “una tragedia se…”

Il bilancio del Coronavirus continua a peggiorare: sono 153 le persone colpite in Italia, tre le vittime. Ma i dati dei contagi sono in continua evoluzione, motivo per il quale anche sui numeri serve massima prudenza. Secondo il premier Giuseppe Conte le misure decise per i prossimi 14 giorni possono avere un’efficacia contenitiva. Ne ha parlato a “Live Non è la D’Urso”, ammettendo che per l’economia italiana il quadro diventa più complesso. Intanto il sindaco di Bertonico, Angelo Chiesa, ha denunciato la carenza di test per individuare il Coronavirus nella zona rossa del lodigiano. «Ero stato convocato per fare un tampone, dato che sono raffreddato, ma mancano i tamponi», ha raccontato il primo cittadino di Bertonico, che è uno dei comuni per i quali il governo ha disposto l’isolamento. A tal proposito, alle 7 di questa mattina entrano in funzione i varchi di controllo, in entrata e uscita, a Vo’ Euganeo, epicentro della diffusione del Coronavirus in Veneto. Lo riporta Tgcom24, che cita fonti del Comune.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: LE REAZIONI DI ROMANIA E AUSTRIA

Stanno facendo discutere anche i provvedimenti presi da altre nazioni in relazione alla diffusione del Coronavirus in Italia. In Romania, ad esempio, è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone che arrivano dalla Lombardia e dal Veneto o che siano stati nelle due regioni nelle ultime due settimane. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità di Bucarest in una nota, che è stata riportata dall’agenzia romena Agerpres. Arrivati all’aeroporto di Bucarest, i passeggeri saranno sottoposti ad un questionario e assistiti dal personale medico. Adrian Streinu Cercel, direttore dell’istituto di malattie infettive, invece, ha spiegato che chi arriva con un volo civile dovrà affrontare la quarantena a casa. E poi c’è il caso austriaco: un treno Eurocity proveniente dall’Italia è stato bloccato dall’Austria alla frontiera del Brennero ieri sera. A bordo c’erano due viaggiatrici tedesche con i sintomi del Coronavirus. Il treno era partito da Venezia e diretto a Monaco di Baviera. Il blocco dei treni Italia-Austria è stato poi revocato.

CORONAVIRUS IN ITALIA, PARLA IL VIROLOGO BURIONI

Del Coronavirus è tornato a parlare il virologo Roberto Burioni, che a “Che tempo che fa” ieri ha commentato i provvedimenti presi dalla Regione Lombardia per contenere la diffusione dell’epidemia. «In questo momento c’è un possibile contagio: senza panico, senza paura, senza comportamenti insensati come svuotare i supermercati, dobbiamo far sì che questo contagio diminuisca. Se prendessimo tutti questo virus sarebbe una tragedia. Dobbiamo fare l’impossibile per interrompere il contagio». E tali provvedimenti vanno in questa direzione secondo il virologo. «Alcuni che sembrano esagerati, come la chiusura delle scuole, sono sacrosanti, purtroppo. Sono sincero, mia figlia non l’avrei mandata a scuola». A proposito dei bambini, ha confermato quanto dichiarato anche dalla pediatra Lorenza Crippa: «I bambini non sono particolarmente a rischio, si ammalano ma in modo lieve, ma questa è un’arma a doppio taglio, vanno a scuola malata e poi contagiano altri bambini». Burioni ha spiegato la differenza tra il Coronavirus e un virus normale: «Questo virus è nuovo quindi nessuno ha anticorpi, non abbiamo medicine o vaccini. Inoltre, ha la tendenza a scendere più in profondità del nostro apparato respiratorio, quindi va a toccare quella parte delicatissima dei nostri polmoni che ossigena i nostri corpi. Per questo la malattia può essere così grave».



