Francesco Facchinetti “A Sanremo 2019 non volevano Gessica Notaro”/ “Sono contento..”

Francesco Facchinetti svela un retroscena su Gessica Notaro davanti alle telecamere di Vieni da me. Inviato a Sanremo per la trasmissione di Raiuno condotta da Caterina Balivo, Facchinetti accoglie Gessica Notaro e Antonio Maggio che, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 hanno presentato “La faccia e il cuore”, canzone scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne basandosi sulla vera storia di Gessica. Il cantautore e Gessica hanno spiegato di aver voluto portare a Sanremo una canzone che è diventata subito un “manifesto” contro ogni forma di violenza e che assume un significato ancora più profondo perhè cantato da Gessica che, dopo aver reagito con forza e coraggio all’aggressione con l’acido subita dall’ex fidanzato, è diventata il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

FRANCESCO FACCHINETTI: “L’ANNO SCORSO A SANREMO NON HANNO VOLUTO GESSICA NOTARO”

Francesco Facchinetti che non ha mai nascosto la propria ammirazione nei confronti di Gessica Notaro e della sua storia, durante il collegamento con lo studio di Vieni da me, ha raccontato a Caterina Balivo un retroscena sulla Notaro. “Non voglio essere polemico, ma ci tengo a raccontare questa storia perchè è la verità. L’anno scorso ero qua al Festival essendo manager insieme a un cantante e c’erano dei duetti da fare e la mia idea era di portare Gessica sul palco perchè pensavo fosse la cosa giusta. Mi è stato detto, non voglio dire da chi e non lo farò mai neanche sotto tortura che non potevo farlo. Sono contento che quella problematica sia stata risolta e tu quest’anno sei su questo palco”, svela Facchinetti che riceve i ringraziamenti della Notaro per il sostegno e le belle parole che ha speso e continua a spendere per lei. Gessica che all’Ariston ha portato la sua storia, ha conquistato tutti anche con la sua splendida voce. “Ci hai preso gusto?“, chiede Caterina Balivo a cui Gessica confessa di aver avuto paura di calcare un palco importante come quello dell’Ariston e di essersi tranquillazata per la presenza al suo fianco di un amico come Antonio Maggio.

