Francesco Facchinetti “Siete dei cog*ioni dovrebbe buttarvi in galera”/ “Che ce ne frega di vederti a Dubai?”

Francesco Facchinetti si sfoga sui social network attaccando chi in questi giorni ha violato il Dpcm anti Covid-19. Il conduttore ha commentato: “Siete dei cog*ioni, dovrebbe buttarvi in galera e fare un assembramento nelle celle con tutti voi, tante teste di ca*zo”. Sono parole molto forti che vanno a puntare quelli che liberamente su Facebook e Instagram, in tempi di restrizione, hanno pubblicato foto di “secrety party” vissuti all’interno delle rispettive abitazioni. Si tratta sicuramente di un buon esempio che arriva da un personaggio famoso, in grado di attirare l’attenzione con un po’ di vigore e facendo filtrare un messaggio giusto. Nonostante questo le critiche non sono mancate anche nei suoi confronti.

Francesco Facchinetti, “Siete dei cog*ioni”: e Dubai?

La furia di Francesco Facchinetti non si frena anche in altre stories su Instagram dove commenta: “Ci sono quelli che si fanno delle stories all’estero, magari a Dubai in mezzo a una festa. Però dicono di essere lì per lavoro. Io non metto in dubbio che tu sia a Dubai: se la legge te lo permette fatti della legge. Discuto sul fatto di fare delle stories. Cosa ce ne frega di vederti a Dubai? Come se Dubai fosse lo status di essere più fighi degli altri. No se vai a Dubai non sei un figo, sei un cogli*ne, non hai capito un caz*o, sei un demente“. Ovviamente il riferimento principale è legato al fatto che molte persone rispettando le regole invece stanno mettendo a rischio la loro serenità economica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA