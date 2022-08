Francesco Facchinetti: “Sono andato all’ospedale”/ Come sta? “Operato per alcune problematiche, ora…”

Francesco Facchinetti finito in ospedale per alcune problematiche di salute: come sta?

Sono stati giorni difficili per Francesco Facchinetti che attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato di aver subito un’operazione. “Mi hanno operato, ora sto bene”, ha rivelato in una serie di stories pubblicate su Instagram, spiegando il motivo della sua assenza dai social.

“In questi giorni non ho postato nulla perché ho avuto parecchie problematiche molto fastidiose che riguardano la mia salute. – ha esordito – Sono andato all’ospedale, niente di gravissimo: mi hanno operato, mi hanno rispedito a casa, sono vivo e vegeto e sfortunatamente per voi sono ancora qua”, ha poi continuato, scherzando con i suoi follower. Non ha però rivelato quali siano state le motivazioni che lo hanno costretto ad operarsi.

La permanenza in ospedale ha dato a Francesco Facchinetti modo di riflettere a lungo sulla sanità e sull’impegno dei suoi dipendenti. Da qui la volontà di condividere con i follower le sue riflessioni in merito: “Tornando a casa, ho pensato quanto fossero incredibili tutte le persone che lavorano in ospedale: medici, infermieri, dottori, professori. Risolvono problemi non gravissimi come i miei ma salvano anche le vite.”

Da qui, con tono polemico, ha lanciato l’accusa ai politici italiani: “Su Google ho controllato quanto guadagna mediamente un medico: 1700 euro al mese. Qualcuno potrà dire che non sono pochi. Compariamo la cifra con quella che guadagna chi ci complica la vita, i politici: circa 14.000 euro al mese. E qual è il paese con i politici che guadagnano di più al mondo? L’Italia!”, ha infine sbottato.

