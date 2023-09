Francesco Facchinetti: “Sono stato in prigione in Honduras”/ “Mi avevano scambiato per un criminale perchè..”

Francesco Facchinetti racconta la prigionia in Honduras: ecco cosa è successo

Francesco Facchinetti, ospite di La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha raccontato il momento in cui è stato arrestato in Honduras. Il dj che si era recato lì, per presentare L’Isola dei Famosi è stato scambiato per un membro di una gang criminale

Francesco Facchinetti e l'amore per i figli: "Ho empatia con loro"/ "Mi raccontano tutto"

“Sono stato in galera parecchie volte ma non avevo fatto niente di particolare. Mi ritrovavo in Honduras, sono entrato per presentare l’Isola dei Famosi come inviato. Ero in spiaggia, di giorno non c’era niente da fare e quindi camminavo per incontrare qualcuno. In Honduras c’è una banda di delinquenti che ha tatuato un 18 sulla pancia, io sfiga vuole che ho un 8 tatuato sulla pancia.” afferma Facchinetti.

Francesco Facchinetti: "Violenza sulle donne? Colpa dei genitori"/ "Con l'educazione di mia madre..."

Francesco Facchinetti: “Dissi che avevo cantato con Pavarotti e…”

Facchinetti, dj e cantante, ha continuato a raccontare il momento in cui è stato portato nelle prigioni dell’Honduras, dopo essere scambiato per il membro di una banda di malintenzionati. Ai microfoni di Caterina Balivo, nel salotto di La volta buona, ha svelato come sia riuscito ad essere rilasciato.

“La polizia da lontano ha pensato facessi parte della banda, mi hanno preso e mi hanno portato dentro. Allora io ho detto che non ero là per fare il delinquente ma per presentare L’Isola dei Famosi. Poi gli ho detto che avevo fatto una canzone con Pavarotti, siamo andati su Youtube mi hanno riconosciuto e mi hanno rilasciato” ha svelato il dj che ha poi colto l’occasione per omaggiare il compianto tenore italiano. L’artista è stato poi rilasciato dalla polizia locale tornando nel reality show come inviato.

Francesco Facchinetti studia per diventare procuratore sportivo/ La fede calcistica

© RIPRODUZIONE RISERVATA