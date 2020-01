Francesco Facchinetti/ Tifa per il Leone, ma lo smaschererà? (Cantante Mascherato)

Francesco Facchinetti ha fatto parte dei componenti della giuria de “Il cantante Mascherato”, la nuova trasmissione Rai, dopo aver superato un momento molto difficile per la morte di un caro amico. Stasera, 31 gennaio, durante la finale si scoprirà l’identità dei concorrenti e a quel punto Francesco potrà verificare la sua abilità di detective. Non è ben chiaro al momento se le supposizioni dell’ex Dj siano effettivamente quelle dichiarate o se stia cercando di depistare volutamente il pubblico e gli altri giurati. I componenti della giuria non conoscono infatti l’identità dei cantanti in gara e, come gli spettatori, possono solo cercare di connettere i vari indizi. Chi sarà il vincitore? Forse il Leone tanto caro a Francesco? Nei primi minuti della prossima puntata sarà resa nota l’identità del secondo eliminato in semifinale. I produttori hanno deciso di far attendere il pubblico a casa e non solo prima di rivelare chi sarà la maschera che non potrà partecipare alla finalissima

Francesco Facchinetti, Il cantante mascherato: quell’offerta arrivata in un secondo momento

Francesco Facchinetti ha rilasciato un’intervista in cui afferma di aver ricevuto l’offerta di far parte della giuria de Il cantante mascherato solo in un secondo momento. Pare infatti che inizialmente fosse stato chiamato per dare supporto tecnico. Giudice competente ma anche allegro e curioso sta cercando, come tutti, di scoprire l’identità degli artisti celati sotto le maschere. Inizialmente ha supposto che tra i concorrenti ci fosse anche il padre Roby Facchinetti e dopo essere stato smentito ha optato per il collega storico Red Canzian. Il giovane alleggerisce l’atmosfera e rallegra l’ambiente. Dice di aver accettato l’ingombrante ruolo di giudice perché questa trasmissione rappresenta una vera novità, una svolta nelle trasmissioni di Rai Uno. Ha dichiarato che se avesse partecipato come concorrente gli sarebbe piaciuto vestire i panni, o meglio la maschera, del Leone.

