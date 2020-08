Francesco Facchinetti/ Video, “uccide più il Covid o il lockdown? Stato intervenga!”

Francesco Facchinetti interviene su Instagram e dice la sua sul tema del coronavirus e sul rischio di una seconda ondata che potrebbe dare vita ad un nuovo lockdown. Il persoaggio tv ha così esordito: “Ognuno parla, ognuno dice la sua: sembra un grande bar con milioni e milioni di persone. Anche io voglio dire la mia”. Una premessa che fa da introduzione a quella che Facchinetti considera “LA domanda” per antonomasia di questo particolare periodo storico, ovvero: “Moriamo di più per questo virus maledetto o perché non uscendo di casa non abbiamo soldi, moriamo di fame, ci suicidiamo, ci viene la depressione?”. Facchinetti si interroga e interroga i suoi followers: “Vi siete mai fatti questa domanda? Io ho una soluzione, lo Stato è molto veloce, arguto e intelligente a recuperare i soldi che i contribuenti devono versare alle sue casse, ma in questo caso deve essere ancora più veloce, arguto e intelligente a capire dove c’è bisogno di aiuto”.

FRANCESCO FACCHINETTI: “UCCIDE PIU’ IL CORONAVIRUS O IL LOCKDOWN”

“Non bisognerebbe scegliere tra queste 2 cose, non si può giocare con la vita delle persone. Ma se lo Stato non aiuta i bisognosi, purtroppo, chi tra di loro non muore per il Virus rimarrà presto senza soldi…sempre che non sia già ora senza una lira!”. Quello tratteggiato da Francesco Facchinetti è un quadro a dir poco drammatico: “Le persone si stanno uccidendo, se non lo faranno oggi lo faranno a gennaio. Quando a dicembre ci saranno milioni di licenziamenti, quando finiranno le casse integrazioni, le aziende falliranno, la gente sarà a casa. E allora che cosa succederà? Lo Stato deve intervenire”. Secondo il figlio di Roby Facchinetti, dunque, è necessario un intervento poderoso dal punto di vista economico dello Stato per consentire alle persone di superare un periodo in cui, ammette l’ex Dj Francesco riferendosi all’aspetto sanitario della vicenda, “è innegabile che ancora il problema esiste”. Facchinetti Jr poi conclude: “Ce la faremo, ce la faremo perché ce la dobbiamo fare!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA