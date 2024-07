Francesco Fiore è tra i protagonisti della puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico campione d’ascolti della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Francesco è stato scelto per rappresentare la categoria dei lavoratori nella sfida contro il mondo degli influencer e hanno pensato bene di farlo “scendere in campo” durante la prova del defilè dove ha potuto sfoggiare il suo fisico statuario. Bello da togliere il fiato, Francesco di professione saldatore ha conquistato l’attenzione del pubblico femminile, ma anche di quello maschile facendo impazzire anche il mondo dei social. Ma chi è Francesco Fiore di Ciao Darwin?

Nato a Napoli, il bel Francesco da anni vive a Ravenna dove lavora come saldatore, ma saltuariamente lavora anche come modello. E’ molto attivo e seguito sui social network e in particolare su Instagram dove il suo profilo @francesco.fiore10 è seguito da 116 mila follower.

Francesco Fiore di Ciao Darwin: chi è?

Non solo saldatore quindi, visto che Francesco Fiore si diletta anche a lavorare nel mondo della moda e dei social e la conferma arriva dal suo profilo Instagram molto curato e seguito in cui pubblica tantissimi scatti della sua vita tra momenti di relax e lavorativi. Su Instagram sono tantissimi i commenti da parte delle donne ammaliate dalla bellezza di Francesco: da “amore che ti farei” a “spettacolare”. E ancora: “sei adorabile”, “sei bellissimo”, “dal cielo come un capolavoro” e tanti altri!

Un dettaglio non è passato inosservato ai ben attenti frequentatori del mondo dei social: la bellezza di Francesco ha conquistato anche un vip molto famoso e conosciuto in tv. Si tratta di Cristiano Malgioglio che è tra i suoi seguaci su Instagram e che come tanti non ha resistito alla bellezza e al fascino del ragazzo partenopeo dal fisico statuario e sguardo tenebroso!