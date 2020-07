Francesco “Frank” Cottarelli/ Manila Nazzaro mette in fila i single e… (Temptation Island 2020)

“Hai delle spalle immense, sono strane, molto belle..”, sono queste le parole che Manila Nazzaro ha rivolto a Francesco “Frank” Cottarelli nell’ultima puntata di Temptation Island 2020, le stesse che hanno messo in crisi Lorenzo Amoruso fino a dare di matto dopo la visione del video. Il bel Frank chiede a Manila di passargli la crema sulla schiena in riva al mare e lei inizia a spalmare e spalmare apprezzando i suoi muscoli: “Che belle spalle..” e poi Antonella Elia entra in gioco e stuzzica un po’ i due invitando Manila Nazzaro ad appoggiare il suo seno sulla sua schiena. Lorenzo Amoruso è rimasto senza parole mentre la sua bella biondina passava poi da una schiena e l’altra dei single del programma ma facendo riferimento sempre a Frank: “Lui ce le ha muscolose, non so come sono, sono strane”.

MANILA NAZZARO DA FRANK AGLI ALTRI SINGLE TRA CREME E APPREZZAMENTI

La lista dei single che si sono alternati davanti a lei comunque è stata lunga e lei stessa, davanti alle frecciatine delle colleghe ha ribadito: “Mi tolgo presto la pratica della crema ma non ditelo ad Alex”. A quanto pare la preoccupare di Manila Nazzaro era proprio rivolta al single con cui ha più legato in queste settimane e non a Lorenzo Amoruso che dopo aver ammonito Antonella Elia non ha apprezzato nemmeno l’uscita della sua fidanzata convinto che adesso gli toccherà tornare a casa da single. Intanto, cosa farà Manila Nazzaro nella nuova puntata e chi sarà il single che questa volta attirerà la sua attenzione? La biondina tornerà ad Alex o si concentrerà su Frank dalla “schiena d’acciaio”? Cliccate qui per vedere il video del momento che ha mandato in tilt l’ex campione e compagno della Miss Italia.



