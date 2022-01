Francesco Fredella/ “Terrazza Sentimento? I giovani d’oggi hanno modelli sbagliati”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno presentata da Eleonora Daniele, nella mattinata di oggi, venerdì 28 gennaio 2022. L’opinionista è stato chiamato in causa nel corso del dibattito in studio relativo al caso Alberto Genovese (in data odierna è stata rinviata al 5 aprile l’udienza su richiesta della difesa, che non ha ancora scelto il rito da seguire, ordinario o abbreviato, ndr).

FRANCESCO FREDELLA: “IL MODELLO SOCIALE CHE HANNO I RAGAZZI DI OGGI È SBAGLIATO E IMPRONTATO TOTALMENTE SUL DENARO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Francesco Fredella ha quindi espresso il proprio punto di vista: “Siamo di fronte a un sistema economicamente malato, in quanto a queste feste i ragazzi possono partecipare in modo leggero, così come i personaggi del mondo dello spettacolo (e questo è ancora più grave). Il modello che i giovani oggi hanno è quello di una società malata, in cui si pensa soltanto al denaro senza alcun sacrificio per arrivare a un obiettivo, quando in realtà una carriera si costruisce con lo studio e con la gavetta. Puntiamo su questo modello di società che purtroppo con i social ci ha drogato e andiamo a prendere chi organizza queste feste, che è un vero criminale, secondo me”.

