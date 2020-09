Francesco Fredella vs Fernanda Lessa/ “Avete rovinato lettera del padre di Zequila!”

Nuove rivelazioni sul caso Antonio Zequila a Pomeriggio 5. Le ha fatte il giornalista Francesco Fredella, che nello studio di Barbara D’Urso ha rivelato un retroscena in merito alla lite tra l’ex gieffino e il marito di Fernanda Lessa. Zequila, infatti, non se l’è presa solo perché è stato lanciato in piscina col cellulare addosso, ma perché con sé aveva un oggetto a lui molto caro. «Quello che è successo è gravissimo. Aveva una cosa nel portafogli, la lettera di suo padre. L’aveva scritta a penna per lui. Era uno dei tanti ricordi del padre che è scomparso poco fa. Zequila l’ha dovuta asciugare, ma ora è rovinata», ha dichiarato Fredella. Il giornalista e conduttore di RTL 102.5 se l’è poi presa con Fernanda Lessa per il brutto gesto del marito: «Cara Fernanda, non si butta in piscina un ospite. Se non sapeva nuotare, sarebbe accaduto altro. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Si butta un ospite in piscina?».

FRANCESCO FREDELLA VS FERNANDA LESSA A POMERIGGIO 5

Francesco Fredella ha aggiunto un altro particolare a questa storia della reunion “finita in piscina”: «Antonio Zequila mi ha detto che questa lettera del padre per lui era molto più importante del cellulare». Fernanda Lessa allora ha tirato fuori la storia della bicicletta di Patrick Ray Pugliese finita in piscina: «Da quello che so io, Antonio Zequila ha chiesto a Patrick di poterla buttare in piscina. Poi non so se sia quello il valore, ma comunque si rovina così come si rovina un cellulare o un ricordo come la lettera». Il giornalista, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha aggiunto: «Una bicicletta non si rovina in piscina». Fredella ha poi chiesto a Fernanda Lessa se è vero che aveva dato la disposibilità per andarlo a prendere all’aeroporto di Verona: «Sono stata io a propormi con un’amica di Fabio, ma Denver è passato e l’ha preso», la replica della showgirl. Ma Barbara D’Urso è pronta ad approfondire la questione anche con Zequila…



