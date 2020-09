Antonio Zequila “Marito Fernanda Lessa? Imbecille!”/ “Si è ubriacato con Patrick e..”

Antonio Zequila senza freni: a RTL 102.5 ha risposto per le rime a Fernanda Lessa, che aveva lanciato una frecciatina sulla reunion di alcuni concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. «Le critiche sono sempre costruttive, anche se dipende da chi le fa», ha dichiarato prima che gli fossero riportate le parole della showgirl postate su Instagram. «Se avessi saputo che alcune persone erano state invitate, sarei andata un’altra volta dal mio amico Testi». Queste parole non sono affatto piaciute ad Antonio Zequila, che le ha trovate poco eleganti. E infatti in collegamento col programma condotto dal giornalista Francesco Fredella ha subito replicato al vetriolo: «Io e Fabio Testi siamo amici, attori e artisti. La differenza è questa: l’altra volta gli inviti li ha fatti lei, quindi non sono stato invitato, stavolta Fabio Testi, di cui sono un caro amico. Come prima persona ha messo me, il resto lascia il tempo che trova». L’ex gieffino comunque ha anticipato che le immagini della festa verranno trasmesse oggi a Pomeriggio 5.

ANTONIO ZEQUILA E LO SCHERZO DEL MARITO DI FERNANDA LESSA

Antonio Zequila ha messo subito in riga Fernanda Lessa per quella frecciatina velenosa che aveva lanciato nei giorni scorsi. «Nella prima reunion non c’era neppure Aristide, forse non gradiva la sua presenza a causa di alcuni screzi che hanno avuto in passato. Ma stavolta sono stati invitati i top, quindi diamo un senso al senso. Dai, è la verità. Il top era rappresentato da Zequila, Testi, Cucuzza e tutto il cucuzzaro». Ma l’episodio che ha fatto letteralmente esplodere l’ex concorrente del Grande Fratello vip a RTL 102.5 è stato il ricordo di uno scherzo sopra le righe perpetuato proprio ai suoi danni durante la festa a casa di Fabio Testi. Il marito di Fernanda Lessa ha infatti spinto Antonio Zequila in piscina nonostante avesse il cellulare in tasca. «Gli ho detto quattro volte in faccia che è un imbecille. Non è uno scherzo, è un’azione da imbecille. E anche Fabio Testi detesta gli imbecilli, infatti il marito della Lessa difficilmente verrà invitato di nuovo», ha subito commentato Antonio Zequila.

ANTONIO ZEQUILA “LUCA ZOCCHI? SI È UBRIACATO CON PATRICK E…”

Antonio Zequila si è dunque scagliato contro Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. «È un atteggiamento da imbecille. Il telefono è uno strumento di lavoro. Non avere rispetto per una persona che ha il telefono addosso vuol dire che sei un imbecille», ha tuonato l’attore in diretta a RTL 102.5. Stuzzicato dal giornalista Francesco Fredella, ha spiegato di essere stato sorpreso da quell’atteggiamento visto che non c’era alcun rapporto tra loro. Poi gli ha lanciato una frecciatina parlando tirando in ballo anche Patrick Ray Pugliese: «Loro hanno lo stesso livello cognitivo e la stessa fattezza fisica». Tra l’altro dovevano andare a prenderlo dall’aeroporto di Verona e alla fine non si sono presentati: «Dovevano venire a prendermi a Verona, si sono ubriacati e sono arrivati a Trento, ti ho detto tutto. Andrea Denver è venuto a prendermi, il mio figlio prodigo». Infine sul prossimo GF: «Mi fido di Alfonso Signorini, è stato lui il vincitore della nostra edizione. Patrizia De Blanck? Ci sentiamo ogni giorno e mi chiede sempre del bagno. Gli opinionisti? Sono altezza del programma (e ride sulla battuta per Pupo, ndr)».



