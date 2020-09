Francesco Fredella/ “Quando è nella cabina rossa c’è aria di scoop a Pomeriggio 5”

Francesco Fredella sarà oggi protagonista del salotto tv di Barbara D’Urso e per il giornalista “pugliese doc” si tratterà di un ritorno: infatti il classe 1984 che scrive per Libero Quotidiano, Il Tempo e Affaritaliani e dal 2017 è anche una delle voci radiofoniche di RTL 102.5 è noto agli aficionados dei palinsesti di Canale 5 dato che ha fatto più volte la sua apparizione nella iconica cabina rossa di “Pomeriggio 5”, annunciando tutti gli scoop e di cui poi avrebbe parlato nel corso delle sue ospitate. Da sempre esperto di gossip e dintorni, Fredella infatti è attentissimo al mondo dello showbiz italiano come dimostra non solo nel suo oramai abituale appuntamento radiofonico sulle frequenze di RTL ma anche attraverso i suoi profli social. Peraltro, solo lo scorso giugno, durante una puntata di “Live – Non è la D’Urso”, Fredella era stato protagonista di un battibecco in diretta con Lucia Bramieri, a proposito di una presunta vacanza alle Maldive di quest’ultima quando il grade Gino si ammalò. La diretta interessata tuttavia aveva replicato a muso duro dicendo che si trattava di una notizia totalmente inventata, rinfacciandogli un vecchio articolo su Gino mai scritto e con Fredella che controreplica ricordandole che i tempi delle interviste li decide lui…

FRANCESCO FREDELLA OSPITE A “POMERIGGIO 5”

Ad ogni modo di recente, in una delle sue rubriche, Francesco Fredella ha avuto modo di parlare proprio della padrona di casa, Barbara D’Urso, e del successo dei suoi programmi, da sempre criticati eppure da molti imitati. “Il pubblico la ama, i risultati sono sorprendenti (…) e anche in Rete conquista il trend topic” scrive a proposito della regina di Cologno Monzese che questo settembre si appresta a tornare nei palinsesti di Mediaset, ricordando che Barbara alla domenica (in uno spazio dove nessuno vuole starci), fa un piccolo miracolo. Nel suo pezzo per Libero Quotidiano, Fredella snocciola i motivi del successo della conduttrice e spiega come, nonostante il difficile momento per le tv dal punto di vista della raccolta pubblicitaria, uno dei pochi punti di riferimento per l’emittente del Biscione rimangono proprio i programmi della inesauribile D’Urso che intanto per la primavera del 2021, da vera stakanovista, si appresta a condurre una nuova edizione del “Grande Fratello”. Polemiche garantite forse ma, questo è altrettanto sicuro, anche pieno d’ascolti assicurato.





