FRANCESCO GABELLI, FRATELLO ALEX BELLI/ “Sei il nostro punto di riferimento”

È commosso Alex Belli quando, in diretta al Grande Fratello Vip 2021, racconta della sua famiglia: “I miei fratelli rappresentano tutto per me, ho vissuto con loro fino ai 20 anni. La mia famiglia è tutto, ne abbiamo vissuto tante. Siamo stati questi ultimi due anni lontani, abbiamo vissuto momenti difficili, alti e bassi…” Non sa che in passerella, fuori dalla porta rossa, c’è proprio suo fratello Francesco ad attenderlo. Per lui ha parole di grande amore: “Ci siamo detti poco nella vita che ti voglio davvero tanto bene, sei veramente ilo punto di riferimento per me e tutti i fratelli. Stai facendo un bellissimo percorso. Delia ti dice che ti ama tantissimo, di stare tranquillo perché sta facendo tutto lei. Continua così, sei il vero Ale”. Commosso, Belli lo ringrazia. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Alex Belli, sorpresa da fratello Francesco Gabelli

Grandi emozioni in arrivo per Alex Belli nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Signorini ha annunciato l’arrivo di una bella sorpresa per l’attore e il pensiero è subito volato a sua moglie Delia Duran. Non sarà però lei ad entrare questa sera nella Casa di Canale 5 per regalargli un’emozione, bensì suo fratello: Francesco Gabelli (vero cognome di Alex Belli).

Francesco è pronto a riabbracciare, seppur da lontano, suo fratello minore, regalando all’attore una grande emozione, visto che è ormai in Casa da quasi un mese senza vedere alcuno dei suoi parenti e amici. Si tratta della prima sorpresa per Alex dall’esterno, un momento che lui non si aspetta affatto di vivere.

Chi è Francesco Gabelli, fratello minore di Alex Belli

Alex Belli, nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021, incontrerà suo fratello Francesco, ultimo di quattro fratelli. Alex, infatti, oltre a Francesco ha in famiglia Luca e Michele, gli altri due fratelli. Si tratta di una famiglia numerosa e molto affiatata, con la quale Belli ha un meraviglioso rapporto. Francesco ha a sua volta una famiglia e un figlio che ha deciso di chiamare proprio come lo zio, Alessandro. D’altronde proprio Alex è per i suoi fratelli un importante punto di riferimento, anche per il suo essere un instancabile lavoratore, sempre pronto a dare tutto se stesso. Questa sera Francesco cercherà di regalare a suo fratello un momento davvero molto emozionante al Grande Fratello Vip.

