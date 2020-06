“Francesco Guccini: canzoni, musica, cultura”/ Mario Capanna: “Già vecchio a 28 anni”

Pubblicità

Domenica 14 giugno Francesco Guccini festeggerà il prestigioso traguardo degli 80 anni. Al cantautore modenese, pietra miliare della musica italiana, è stato tributato oggi un omaggio sul quotidiano “Il Giorno”, a firma di Mario Capanna, fra i principali leader del movimento giovanile del Sessantotto, oltre ad essere segretario e coordinatore di Democrazia Proletaria. Nel suo contributo, Capanna dice che l’artista “ha scritto canzoni intramontabili, una più bella dell’altra. Che, non a caso, piacciono ai suoi coetanei e, insieme, ai loro figli e nipoti. Ai suoi concerti, tutti affollatissimi, hanno partecipato ‘vecchietti’ e giovani, e ne uscivano entusiasti gli uni e gli altri”. Il segreto del suo successo, secondo l’autore dell’articolo, è da ricercarsi in una molteplicità di fattori, quali l’elevata cultura dei contenuti, la poesia dei messaggi, la raffinatezza della musica, la sua voce profonda. Senza scordare alcune caratteristiche caratteriali: “Simpatia, giovialità e ironia, che sembrano contagiare anche la chitarra”.

Pubblicità

FRANCESCO GUCCINI COMPIE 80 ANNI. CAPANNA: “ERA GIÀ VECCHIO DA 28ENNE”

Sulle colonne de “Il Giorno”, Mario Capanna sottolinea come Francesco Guccini sia “il contrario del cantautore esangue (gli fa onore non essere mai andato a Sanremo): non saliva sul palco se non dopo una pantagruelica mangiata con adeguata bevuta”, aggiungendo che nel 1968 Guccini aveva 28 anni ma “era già ‘vecchio‘. Lui stesso ha dichiarato più volte che il Sessantotto gli è come passato sopra: ne respirò il clima di inedito rinnovamento, ma non partecipò al crogiolo delle mobilitazioni, sebbene alcune sue canzoni, di poco precedenti, abbiano contribuito al lievito culturale del periodo”. Capanna rivela poi di aver conosciuto il cantante a Siena, nel 2006, nell’ambito di un dibattito moderato da Vincenzo Mollica e che loro due entrarono immediatamente in sintonia. Infine, una considerazione personale: “Il Guccini che ho conosciuto è sempre stato così. Consapevole del proprio valore artistico, ma modesto fino all’eccesso. Tratto, questo, degli spiriti elevati. Giunto a 80 anni, sono certo che ci regalerà altre sorprese. Tanto è ricco il suo animo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA