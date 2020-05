Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ “Sono molto protettivo con mamma”

Pubblicità

Francesco Manfredi è il grande amore di Nancy Brilli. L’unico figlio dell’attrice, nato dal suo matrimonio con Luca Manfredi, figlio dell’amatissimo Nino, è ormai cresciuto ed è sempre più bello esattamente come mamma Nancy che, in una’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, ha ammesso di essere come tutte le mamme italiane e di far fatica nell’immaginare il figlio ormai cresciuto. “Mi fa così impressione che ne compia venti!”, ha dichiarato nel salotto di Domenica In. Francesco Manfredi, da parte sua, nonostante abbia due genitori ingombranti, ha sempre cercato di farsi conoscere e apprezzare come Francesco e non come il figlio o il nipote di. “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro ero e sono tutt’oggi solo Francesco”, ha dichiarato in un’intervista a Gente.

FRANCESCO MANFREDI, FIGLIO NANCY BRILLI: “PROTETTIVO CON MAMMA”

A 20 anni, Francesco Manfredi è il principe azzurro di Nany Brilli nei confronti della quale è molto protettivo. A confessarlo è stato lo stesso figlio dell’attrice che, in un’intervista rilasciata con la madre al settimanale Gente, ha dichiarato di avere un rapporto speciale con la madre che cerca sempre di proteggere. “Io sono molto protettivo verso mamma, mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande. Dove sei? Con chi? E lui chi è, che cosa fa?”, ha detto Francesco che è l’orgoglio di mamma Nancy che si è detta di essere molto orgogliosa di avere un figlio così responsabile e attento.



