Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ “Mamma è grande per me, è stata anche un papà”

Francesco Manfredi è il figlio di Nancy Brilli, l’attrice italiana ospite di Mara Venier a Domenica In. Nato dal matrimonio tra l’attrice e il regista Luca Manfredi, il figlio del grandissimo Nino Manfredi, Francesco oggi vive in Inghilterra dove si è iscritto all’università. Intervistato dal settimanale Gente con la mamma Nancy, il giovane figlio d’arte ha parlato del rapporto con la madre: “con mamma abbiamo un rapporto aperto. Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto”. Il ragazzo ha anche spiegato che Nancy Brilli è stata per lui non solo una mamma, ma anche un papà: “mamma è grande per me, è stata anche un papà” e sul nome d’arte ha rivelato “ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro ero e sono tutt’oggi solo Francesco”.

Francesco Manfredi, figlio di Luca e Nancy Brilli

Il cognome “Manfredi” non è mai stato un problema per il giovanissimo Francesco Manfredi che ha deciso volontariamente di lasciare l’Italia per studiare in Inghilterra. Una scelta che ha spiegato così dalle pagine del settimanale Oggi: “anche l’idea di essere andato a Londra a fare l’univeristà è stata un modo per misurarmi con le mie forze e le mie capacità”. Il figlio di Luca Manfredi ha anche sottolineato come sia molto presente nella vita della madre Nancy Brilli: “io sono molto protettivo verso mamma, mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande. Dove sei? Con chi? E lui chi è, che cosa fa?”. Nancy, infatti, è consapevole di essere una mamma fortunata: “sono fortunata ad avere un ragazzo così: è studioso, rispettoso e mi protegge. Sono felice che lui sia un ragazzo sereno”.

